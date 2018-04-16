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Tahtalı Hamam Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılan Tahtalı Hamam Müzesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Nisan’da açılan müzeyi şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişi gezdi.Battalgazi Belediyesi...

Tahtalı Hamam Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılan Tahtalı Hamam Müzesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Nisan’da açılan müzeyi şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişi gezdi.Battalgazi Belediyesi...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:25
Tahtalı Hamam Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılan Tahtalı Hamam Müzesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Nisan’da açılan müzeyi şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişi gezdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın katılımı ile açılışı yapılan Tahtalı Hamam Müzesi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor. Ziyaret edenlerde farklı duygular yaşatan Tahtalı Hamam Müzesi, hamam kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir merkez olarak yerini alıyor.

Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen Ekrem Ercan isimli vatandaş, “Hamamın yeni hali mükemmel olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık” derken, Seher Özcan ise, “Mahallemizin eski hali de güzeldi, hamamımızın yeni hali de çok güzel olmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yahya İnan isimli vatandaş da, “Çok güzel olmuş, daha önce hiç görmemiştim. Bizleri etkiledi burası” diye memnuniyetini dile getirirken, Oğuz Emre ise, “Burası bizim eski mahallemiz. Bu hamama çok geldik gittik, çok mazilerimiz var burada. Beni 50 sene geriye götürdü, gördüklerim. Yapılan çalışmaları yerinde ve güzel buldum. Bizler güzel bir nostalji yakaladık herkesin ellerine sağlık” diye konuştu.

Tahtalı Hamam Müzesini gezen diğer vatandaşlar da hamamın müze olarak hizmete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.
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