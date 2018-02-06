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TABLO ÜRKÜTÜYOR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, şubat ayının başlarında bulunduğumuz şu günlerde de Malatya’da kar yağışının beklenmediğini bildirdi. Kış mevsimini çoğunlukla kar yağışsız geçiren kentte barajlardaki su oranları düşerken, vatandaş ve özellikle de çiftçi yazı nasıl geçireceğini düşünüyor.

TABLO ÜRKÜTÜYOR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, şubat ayının başlarında bulunduğumuz şu günlerde de Malatya’da kar yağışının beklenmediğini bildirdi. Kış mevsimini çoğunlukla kar yağışsız geçiren kentte barajlardaki su oranları düşerken, vatandaş ve özellikle de çiftçi yazı nasıl geçireceğini düşünüyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 10:53
TABLO ÜRKÜTÜYOR!

DSİ’nin ölçümlerine göre Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de bulunan enerji ve sulamada kullanılan 18 barajdan 10’unda geçtiğimiz yıla oranla doluluk oranı bu yıl artış gösterdi.Buna istinaden Malatya’da ise Çat Barajı’nın doluluk oranı tam olarak bilinmezken, diğer tüm barajlarda aktif doluluk oranı düştü.

METEOROLOJİ: SICAK HAVALAR DEVAM

Diğer taraftan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de kar yağışının beklenmediğini bildirdi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, geçmesi tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır. Malatya’da havanın aynı seyirde (sıcak) geçmesi bekleniyor” denildi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Bilindiği gibi özellikle kar, barajların doluluk oranını doğrudan etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca çiftçileri ve vatandaşları telaş kaplıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünün vermiş olduğu rakamlara göre ise Malatya’daki barajların doluluk oranı geçtiğimiz yıla oranla şu şekilde:

“BOZTEPE RECAİ KUTAN BARAJI: 8 Ocak 2017 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 57,3; 8 Ocak 2018 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 63,8.

KAPIKAYA TURGUT ÖZAL BARAJI:8 Ocak 2017 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 72,2; 8 Ocak 2018 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 71,8.

SÜRGÜ BARAJI: 8 Ocak 2017 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 32,0; 8 Ocak 2018 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 27,5.

SULTAN SUYU BARAJI: 8 Ocak 2017 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 21,5; 8 Ocak 2018 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 19,4.

POLAT BARAJI: 8 Ocak 2017 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 7,8; 8 Ocak 2018 tarihindeki aktif doluluk oranı yüzde 10,8.” busabahmalatya.com 

TÜRKAN YILDIZ

Son Güncelleme: 06.02.2018 10:55
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKuraklıkBarajMeteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü
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