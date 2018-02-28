''TABİRİ CAİZSE KALAN SON KALE ''

MATHAP Başkanı İhsan Akın, ziraat odaları başkanları, birlik başkanları, dernek başkanları ve platform üyeleri ile birlikte Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akın, “Hem üreticiyi hem tüketiciyi hem çiftçiyi ilgilendiren bir kurumun kar eden bir kuruluşun kapatılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerekiyor. Biz özelleştirilen kurumların genel anlamda farklı amaçlarla kullanıldığını ve kapatıldığını da biliyoruz. Bu anlamda buraların kapatılmaması, doğrudan ve dolaylı yüz binlerce insanı ilgilendiren bir kurumun Malatya'mızdan farklı şekilde ihale edilip farklı kişilere veya kurumlara verilmemesi gerekiyor. Bizler de bu konuda üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız. Burayı kesinlikle çalıştırmamız gerekiyor, eğer üreteceksek sağlıklı üretelim ve ürettiğimize sahip çıkalım çünkü gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz” ifadelerini kullandı.



Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ise, şeker fabrikasının kapatılmasını doğru bulmadıklarını kaydederek, "Biz bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Biz burada bu bürokrasinin yapmış olduğu yanlışı hükümetin aleyhine olacak bu tür eylemlerin bir an önce durdurulmasını istiyoruz, aksi takdirde bu bir kırılma noktasıdır. Ülkemizdeki çiftçilerimiz ülkesi için, vatanı için, milleti için başını tankların altına koyan bir millettir" dedi.



Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat da şeker fabrikasının Malatya için önemli bir kurum olduğunu kaydederek, “Bölgede oluşturduğu katma değer, istihdam küçümsenmeyecek derecede, tabiri caizse kalan son kale şeker fabrikasıdır. Şu anda on dört tane fabrikamız satılıyor, bunlar gittiği takdirde bizlerin ayakta kalma ve yaşama şansımız ister istemez ortadan kalkacak. Bir kez daha hükümette ve yetkililerimize sesleniyoruz, bu yanlışın giderilmesini istiyoruz, bu özelleştirme kararının bir daha gözden geçirilmesini istiyoruz” diye konuştu.