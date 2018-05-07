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Tabipler Odasında Yeni Başkan Erol Karaaslan

Malatya Tabipler Odasında yapılan seçimlerde başkanlığa Turgut Özal Tıp Merkezi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan seçildi.

Tabipler Odasında Yeni Başkan Erol Karaaslan

Malatya Tabipler Odasında yapılan seçimlerde başkanlığa Turgut Özal Tıp Merkezi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan seçildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:23
Tabipler Odasında Yeni Başkan Erol Karaaslan

Malatya Tabipler Odasında Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Yapılan seçimi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan kazandı. Seçim sonrası Battalgazi 1. İlçe Seçim Müdürü Gürsel Dursun’dan mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Karaaslan, yaptığı açıklamada “Görevi devraldığım Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve diğer yönetim kurulu üyelerine Malatya Tabipler Odası adına yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere teveccüh edip bu göreve getiren meslektaşlarımıza da teşekkür ediyor, görev süremiz boyunca desteklerini sürdürmelerini diliyorum” diye konuştu. Malatya Tabipler Odası Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: 
“Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Harun Kurt, Yönetim Kurulu Saymanı ve Veznedarı Dr. Yusuf Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Çiğdem Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Gökhan Kalı, Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Hüseyin Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Kılıç." 

İHA

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Erol KaraaslanTabipler OdasıYeni BaşkanMalatya
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