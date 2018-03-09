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TABİAT PARKININ RESMİ LOGOSU HAZIR

Malatya’da bulunan Turgut Özal ve Beydağı Tabiat Parklarının resmi logosu hazırlandı. 

TABİAT PARKININ RESMİ LOGOSU HAZIR

Malatya’da bulunan Turgut Özal ve Beydağı Tabiat Parklarının resmi logosu hazırlandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 15:15
TABİAT PARKININ RESMİ LOGOSU HAZIR

Turgut Özal Tabiat Parkı ve Beydağı Tabiat Parklarının yönetim etkinliğinin artırılarak kurumsal kimliğinin daha belirgin hale getirilmesi ve buna ilave olarak sahaların tanınırlığını temin etmek üzere İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile işbirliği içerisinde Logo Tasarım çalışması düzenlendi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri tarafından son şekli verilen logolar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün onayına sunuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Beydağı Tabiat Parkı Ziyaretçi Tanıtım ve Konaklama Merkezi toplantı salonunda yapılan programa Bölge Müdürü Abdullah Koç, Doç. Dr. Sevgi Görmüş, Doç. Dr. Fatih Özdemir, yarışmaya katılan öğrenciler, bölge ve şube müdürlüğü personelleri katıldı. 
Programda logo çalışmasında katılan öğrenci grupları adına Hüseyin Işık ve Suat Zengin’e başarı belgeleri ile birlikte hediye takdim edildi. busabahgazetesi.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tabiat Park LogoBusabahmalatya
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