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SUYA SAHİP ÇIKIN!

Lise öğrencilerine bazı uyarılarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Malatya genelinde yaptığımız altyapı çalışmaları soncunda bu sene su sıkıntısı yaşamıyoruz. Dünya genelinin içilebilir su miktarı azalıyor. Bizim yaptığımız çalışmaların yanı sıra sizlerin de suyumuza sahip çıkmanız gerekiyor. Suyu tasarruflu kullanma konusunda hassas davranmalıyız” ifadelerinde bulundu.

SUYA SAHİP ÇIKIN!

Lise öğrencilerine bazı uyarılarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Malatya genelinde yaptığımız altyapı çalışmaları soncunda bu sene su sıkıntısı yaşamıyoruz. Dünya genelinin içilebilir su miktarı azalıyor. Bizim yaptığımız çalışmaların yanı sıra sizlerin de suyumuza sahip çıkmanız gerekiyor. Suyu tasarruflu kullanma konusunda hassas davranmalıyız” ifadelerinde bulundu.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:26
SUYA SAHİP ÇIKIN!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin altyapısını güçlendirmek için özverili çalışmalarına devam ediyor. Malatya’nın merkez ve ilçelerinde imar engeli olmayan yerlerde çalışmalar yaparak sağlam altyapı inşa ediyor. İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarını istikrarlı bir şekilde yaparak gelecek nesillere modern bir Malatya bırakmayı hedefliyor. Bu çalışmalarının gelecek için ne kadar önemli olduğunun bilincini genç nesillerde oluşturmak için çalışmalar yapıyor.

DÜNYA GENELİNİN İÇİLEBİLİR SU MİKTARI AZALIYOR

Bu kapsamda Malatya Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini MASKİ Genel Müdürlüğü binasında ağırlandı. Malatya genelindeki çalışmalar ve su tasarrufu ile ilgili sunum yapan Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Kurulduğumuz günden itibaren ölçülebilir, hesap verilebilir çalışmalar yaptık. Her gün bir önceki günün işine yeni işler katarak ilerledik. Planlı sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Neredeydik, nereye geldik ve nereye gitmeyi hedefliyoruz sorularını sürekli gündemimizde tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan siz sevgili gençlere yaşanılabilir bir Malatya bırakmak için çalışıyoruz. Kaptaj’dan gelen suyumuzu aynı kalite ile musluklarınıza ulaştırma gayreti içindeyiz. Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Malatya genelinde yaptığımız altyapı çalışmaları soncunda bu sene su sıkıntısı yaşamıyoruz. Su kendini yenileyemeyen bir kaynak ve dünya genelinde hızla artan ve tüketen bir nüfus var. Bu sebeple dünya genelinin içilebilir su miktarı azalıyor. Bizim yaptığımız çalışmaların yanı sıra sizlerin de suyumuza sahip çıkmanız gerekiyor. Suyu tasarruflu kullanma konusunda hassas davranmalıyız. Bu noktada hepinizden duyarlı olmanızı istiyorum. Kurumumuzu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

SORUMLULUKLARI HATIRLATTINIZ

Malatya genelindeki özverili çalışmaları ve sunumları için Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ederek konuşmaya başlayan Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Özgür ise, “İnsan olarak hepimizin birey, çevre, toplum ve ülke gibi değerlerimiz var. Yaptığınız sunumla öğrencilerimize pencere araladınız. Toplumsal ve ülkesel düzeyde sorumlulukları olduğunu hatırlattınız. Suyun hayatımız için önemi ve su tasarrufu konusunda önemli bilgiler verdiniz. Malatya’mız için yaptığınız çalışmalar ve sunumunuz için öğretmenlerim ve öğrencilerim adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. (Bülten)busabahmalatya.com 

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