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SÜTLÜCE’YE 8 MİLYONLUK YATIRIM

Sütlüce Mahallesi’nde yaklaşık 120 bin TL değerinde 200’lük hatlarla bin metrelik kanalizasyon çalışması yapılıyor.

SÜTLÜCE’YE 8 MİLYONLUK YATIRIM

Sütlüce Mahallesi’nde yaklaşık 120 bin TL değerinde 200’lük hatlarla bin metrelik kanalizasyon çalışması yapılıyor.

06 Nisan 2018 Cuma 10:43
SÜTLÜCE’YE 8 MİLYONLUK YATIRIM

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon İşleri kapsamında Sütlüce Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda şehri altyapı ağıyla donatan MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, kurulduğu günden itibaren Malatya’nın her yerinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

4 YIL İÇİNDE YAKLAŞIK 2 BİN 500 KİLOMETRELİK HAT ÇALIŞMASI

Bu kapsamda muhtelif mahallelerde 47 kilometrelik kanalizasyon altyapısı inşa ediyor. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrin dört bir tarafında çalışmalarımız hızla devam ediyor. 4 yıl içinde yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik hat çalışmasını hayata geçirdik. Çalışmalarımızdan biriside muhtelif mahallelerdeki kanalizasyon hattı inşaatıdır. Bu ihalemiz kapsamında belirlediğimiz mahallere, 8 milyon TL maliyetinde 47 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştireceğiz. Muhtelif mahallelerden birisi olan Sütlüce Mahallesi’nde yaklaşık 120 bin TL değerinde 200’lük hatlarla bin metrelik kanalizasyon çalışması yapıyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Sütlüce MahallesiMASKİ Sütlüce Mahallesi
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