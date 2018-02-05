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SÜT DAĞITILDI

Malatya’da 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminin 2. döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere süt dağıtımı yapıldı. 

SÜT DAĞITILDI

Malatya’da 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminin 2. döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere süt dağıtımı yapıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 13:15
SÜT DAĞITILDI

Süt dağıtımı nedeniyle Mustafa Ani Cüre İlkokulunda bir tören düzenlendi. Düzenlenen Törene Vali Ali Kaban, ,İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Okul Müdürü öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Töreninde konuşan Vali Kaban, "Bir toplumun devamlılığının sağlana bilmesinde ve bütün birikimlerimizin geleceğe aktarılmasındaki en önemli unsur eğitim. Eğitim kendi içinde dinamikleri olan, bu dinamiklerin de milli eğitim bakanlığı ve illerimizde müdürlüklerimiz, okul yöneticilerimiz ve öğretmelerimiz tarafında düzeni sağlanan bir şekilde düzeni sağlanan bir faaliyet. Bu faaliyetleri geçmişe kıyasladığımızda çık büyük mesafe kaydetti. Bunu bugün daha iyi görebiliyoruz. Gerek çocuklarımızın hayata bakışı, gerekse hayatta bekledikleri ve o hayata katabilecekleri hususunda gerçekten daha çok kafa yorulduğunu görüyoruz” dedi.


Okullarda alınan tedbir hakkında da bilgi veren Vali Kaban, "Burada en önemli husus çocuklarımızın üzerinde geleceğimizi karartmaya dönük olarak yapılmak istenen kötü alışkanlıkların önlenme hususudur. Bu anlamda karşımıza çıkan sigaradan tuttun en kötü uyuşturuculara kadar bütün o kötü alışkanlıklar ve buna bağlı sosyal medya üzerinde yaygınlaşan alışkanlıklar da gündemimizde bunun ilgili çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi
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