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SURİYELİLER GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Malatya’da yaşayan Suriyeli sığınmacılar ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

SURİYELİLER GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Malatya’da yaşayan Suriyeli sığınmacılar ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 16:27
SURİYELİLER GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de YPG ve PKK başta olmak üzere terör unsurlarını bitirmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı'na destek her geçen gün artıyor.
Malatya’da da harekata destek olmak ve Suriye’de Türk askeri ve ÖSO birlikleri ile birlikte terör örgütlerine karşı savaşmak isteyen çok sayıda Suriyeli sığınmacı, Askerlik Şubesine gelerek gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Şehirdeki konteyner kente yaşayan 18-50 yaş arası yaklaşık 40 Suriyeli araçlarla geldikleri Askerlik Şubesinin önünde toplanarak Türk bayrağı açtı.


Burada bir konuşma yapan Abülaziz El Ali, Türkiye’nin kendilerine kapılarını açtığını ancak bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini söyleyerek, Türk askerlerine kolaylıklar diledi.
5 yıldır Türkiye’de yaşadığını kaydeden Mahmud El Ali ise terör örgütleri ile savaşmaya hazır olduklarını ifade ederek, vatanlarına dönmeyi çok istediklerini dile getirdi.
Kutaybe Türkmen de Türkiye’ye büyük minnet duyduklarını, Türkiye’nin kendilerinin ikinci vatanı olduğunu belirterek, Suriye’ye dönseler bile Türkiye ile olan bağlarını asla koparmayacaklarını söyledi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetlerinin AfrinYPG Ve PKK
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