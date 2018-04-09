SURİYELİ AKADEMİSYENİN GİTAR SERÜVENİ

Malatya'yı çok sevdiğini belirten 36 yaşındaki Akademisyen MohammedAbouShala, Suriye'den Malatya'ya gelişini ve Sanat Merkezi ile tanışma sürecini şöyle anlatıyor:

"Ben Halepliyim. Halep'de İngilizce alanındaAkademisyen olarak görev yapıyordum. Ülkemizde savaş çıkınca Malatya'da bulunan bir arkadaşımın aracılığıyla buraya geldim. 3.5 yıldır Malatya'dayım. İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde akademisyen olarak görev yapıyorum.Üniversitede çalışmaya başlayınca Malatya'da sosyal olarak neler yapabilirim diye araştırırken arkadaşlarım Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nden bahsettiler. Daha sonra ailemle buraya gezmeye gelince gitar atölyesini gördüm ve çoksevindim. Mutlu hocayla tanışarak, gitara olan ilgimden bahsettim. Hocamız hemen gel başla deyince kursa başladım. Daha önce Suriye’de de gitar dersi alıyordum. Savaş başlayınca gitar dersim yarım kaldı. 1.5 yıldır Sanat Merkezine geliyorum. Burayı çok beğendim. Burası benim ikinci evim. Burada hoca-öğrenci ilişkisinden öte kardeş ilişkisi var. Mutlu hocamız flamenko tarzında çok başarılı. Flamenko zor bir tarz.Bence Malatya'da böyle imkânlar varken, yeteneği olanların kendilerine sunulan bu fırsatları değerlendirmesi lazım."

AMACIMIZ MALATYA'YA FLAMENKO TARZINI TANITMAK

Sanat Merkezi Gitar eğitmeni Mutlu Gedik ise,"Hocamız çok yetenekli biri. Her konuda kendine bir şeyler katıyor. Hocamızla mini konserler vermeye başladık. Amacımız,gitar konusunda Malatya'ya Flamenko tarzını tanıtmak.Malatya'daenstrümantal müzik çok az. Duyguyu birazda müzik anlatsın istiyoruz. Buraya gelen öğrenci popüler gitar öğrenmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz klasik, flamenko, caz tarzında çalmayı öğrenirlerse dünyaya açılabilirler. Sanatsal anlamda istediğimiz yere ulaşmak için ailelerimizin çocuklarına destek olması lazım"diyerek, ilgi duyanları Sanat Merkezi’ne davet etti. busabahmalatya.com