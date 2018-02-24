SÜRGÜ ESNAF ODASI’NDA ÖZDEMİR GÜVEN TAZELEDİ

Sürgü Mahallesi’nde gerçekleşen Sürgü Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulunda divan başkanlığını Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin yaparken, genel kurula Oda Başkanları ve Oda üyeleri katıldılar.

Genel kurulda tek liste ile yeniden aday olan Hikmet Özdemir yeniden başkan seçilirken, yönetim kuruluna ise Ramazan Mutlu, Burhan Kurukafa, Halil Dulkadir, Basri Kıvrak, İbrahim Arslan ve Hasan Kaplan getirildiler. Denetim Kuruluna ise Sinan Güler, Erdal Kirik ve Erdal Kılıç seçildiler. (Bülten)busabahmalatya.com