SÜPÜRGECİLİK MESLEĞİ YAŞIYOR

Havaların ısınmaya başlaması ile bağ-bahçe işleri de başladı. Hal böyle olunca da bahçesi olan vatandaş eskiden bu yana bilinen ve kullanılan ev süpürgelerini almaya başladı.

Akpınar’da ev süpürgesi yapan ve satan esnaf Memet Ayhan, “Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum” dedi. Ev süpürgesinin eskisi kadar olmasa da satıldığını ifade eden Ayhan, “Önceki zamanlarda eski evler çok fazla olduğundan ve şimdiki modern süpürgeler bu kadar sık olmadığından bu süpürge çok fazla kullanılıyordu. Ancak şimdi bir azalış söz konusu. Ama bağda-bahçede kullanılmaya devam ediliyor” diye konuştu.

BUĞDAY GİBİ EKİLİYOR

Ev süpürgesinin meydana geliş aşamasından da bahseden Ayhan, “Buğday gibi ekiliyor. Sekizinci ayla dokuzuncu ay arasında hasılatı oluyor. Yine buğday gibi deriliyor ve işleme giriyor. Sonrasında iseyine buğday gibi bölünüp, dikiliyor. Ve böylece hazır hale geliyor” şeklinde konuştu.

Ayhan süpürge fiyatlarının 8-10 lira arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah GAZETESİ