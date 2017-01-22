22 Ocak 2017 Pazar

Şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

Malatya'da çevreyolunda kaldırıma bırakılan valiz polisi alarma geçirdi.

22 Ocak 2017 Pazar 09:23
Şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
  Çevreyolunda adliye kavşağına yakın bir noktada kaldırıma bırakılan büyük bir valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak uzman ekipleri olay yerine çağırdı. Valizin bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken yol da çift taraflı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel giysisi ile sinyal kesici eşliğinde valizin yanına giderek fünye yerleştirdi. Daha sonra fünye kontrollü bir şekilde patlatıldı. Şüpheli valizden giysi çıkarken herkes derin bir nefes aldı.
Valiz sahibin bulunmasını için polis merkezine götürülürken yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.
İHA
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