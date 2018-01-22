Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115512
ALTIN
163.294
DOLAR
3.8168
STERLİN
5.3000
EURO
4.6690
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

ŞÜPHELİ PAKET KORKUTTU!

Malatya’da kaldırıma bırakılan poşet, içerisinde bomba olabileceği şüphesi ile fünye ile patlatıldı. 

ŞÜPHELİ PAKET KORKUTTU!

Malatya’da kaldırıma bırakılan poşet, içerisinde bomba olabileceği şüphesi ile fünye ile patlatıldı. 

AHMET
AHMET
22 Ocak 2018 Pazartesi 10:47
ŞÜPHELİ PAKET KORKUTTU!

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Şahin sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaldırıma bırakılan beyaz bir poşet şüphe çekince durum polislere bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak bomba imha ekibine haber verdi. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması ile bölgeye gelen uzman ekip, özel giysilerini giyerek poşetin yanına gidil fünye yerleştirdi. Alınan önlemin ardından fünye ile kontrollü patlatılan poşette elektrikli diş fırçası çıktı.
İncelemelerin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı.
 

İHA

Son Güncelleme: 22.01.2018 11:12
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaşüpheli Paket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fevzi Çiçek'in listesi seçildi
Fevzi Çiçek'in listesi seçildi
Çalık; 'Onlar kaçacak biz kovalayacağız”
Çalık; 'Onlar kaçacak biz kovalayacağız”
Malatya’dan Türk Bayraklı destek
Malatya’dan Türk Bayraklı destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim