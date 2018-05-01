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SULAR ISINIYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 24 Haziran’da yapılacak. İçinde bulunduğumuz süreçte Malatya’da aday adaylığı başvurularında sürprizler yaşanıyor. Öne çıkan isimler kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’de son durum...

SULAR ISINIYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 24 Haziran’da yapılacak. İçinde bulunduğumuz süreçte Malatya’da aday adaylığı başvurularında sürprizler yaşanıyor. Öne çıkan isimler kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’de son durum...

01 Mayıs 2018 Salı 08:25
SULAR ISINIYOR

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 53 gün kaldı. Geri sayım devam ederken milletvekili aday adaylarında öne çıkan isimler de belli oldu.

PARTİLERDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Hafta sonu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık aday adaylığı için başvurularını gerçekleştirdi. AK Parti’de 2 dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Belediyesi eski başkanı ve milletvekili Cemal Akın’ın isimleri de dikkatleri çekiyor.

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu’nun AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıklaması ise dikkat çeken bir diğer konu.

Öte yandan AK Parti’de aday adayı sayısının 50’yi geçtiği ve bu sayının 7 Mayıs’a kadar 70’i geçmesinin beklendiği bildirildi.

CHP’DE DURUM

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ise aday adaylık süreci yeni başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın devam etmesi bekleniyor. CHP Yeşilyurt İlçe Başkanıyken görevinden istifa eden Ahmet Küçükşahin’in ismi de İstanbul ve Malatya için geçiyor. CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın aday olması beklenmiyor.

“ÇERÇİ” İSMİ

Diğer taraftan MHP’de Saime Palancıoğlu, Ömer Ekici gibi milletvekili aday adayı isimleri ön plana çıkıyor.

Ayrıca kulislerde, İYİ Parti’de Mehmet Yaşar Çerçi’nin isminin çıkacağı konuşuluyor.

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSeçim
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