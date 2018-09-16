“Sulama suyu ciddi bir sorun”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kentin ciddi bir sorunu olan sulama suyu hakkında yorumda bulundu.

GÜZEL PROJELERİ VAR

Malatya'nın sulama suyu sorununun ciddi boyutlarda olduğunu belirten Fendoğlu, “Malatya'da sorunları çözme konusunda önceliğimiz tarıma dayalı. Bunun başında da sulanma ile ilgili sıkıntımız var. Tabi göletlerde, barajlarda su bitme aşamasında. Ama bizim; ileriye dönük, gerçek anlamda Malatya'nın su sorununu çözmemiz gerekiyor. Gittiğim köy, ilçe ve beldelerde karşılaştığım en önemli sorun sulama suyu sorunu. Konuyu, Devlet Su İşleri ile görüştüm. Güzel projeleri var. El ele verdiğimizde Malatya için güzel projelere imza atacağız” şeklinde konuştu.