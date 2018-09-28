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Sulama kanalı yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Yukarıselimli ve Güzelyurt-Keleşler mahallelerine toplam 9 bin 422 metre uzunluğunda Kapalı Sistem Sulama Kanalı inşa etti. 2 mahalleye de 97 vana, bir de kaptaj yapıldı.

Sulama kanalı yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Yukarıselimli ve Güzelyurt-Keleşler mahallelerine toplam 9 bin 422 metre uzunluğunda Kapalı Sistem Sulama Kanalı inşa etti. 2 mahalleye de 97 vana, bir de kaptaj yapıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 11:06
Sulama kanalı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya’nın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bunu yanı sıra tarımsal sulama için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen sulama projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda Hekimhan ilçesine bağlı Yukarıselimli Mahallesi’ne 3 bin 522, Güzelyurt-Keleşler Mahallesi’ne ise 5 bin 900 metrelik, toplam uzunluğu 9 bin 422 metre olan Kapalı Sistem Sulama Kanalı inşa edildi. Yine 2 mahalleye 97 vana, bir de kaptaj yapıldı.

Çalışma hakkında değerlendirme yapan Yukarıselimli Muhtarı Osman Kılıç, kapalı sulama sistemine geçtikleri için bu gölette yüzde 50’lik bir tasarruf sağladıklarını söyledi.

AÇIK KANALLA SULAMA YAPIYORDUK

Kılıç, “Burası 1975 yılında yapımına başlanan 1980’de teslim edilen bir sulama gölüydü. Daha önce burada açık kanalla sulama yapıyorduk. Arazinin engebeli olmasından dolayı bir yağışla beraber kapanıp gidiyordu. Bu yıl ise MASKİ aracılığıyla bu sistem yapılmış durumda. Kapalı sulama sistemine geçtiğimiz için bu gölette yüzde 50’lik bir tasarruf sağladık. Bu nedenle Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Doğu Anadolu Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
YukarıselimliGüzelyurtSulama Kanalı
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