SULAMA BİRLİKLERİ KAPATILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da yaptığı konuşmada sulama birliklerine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sulama birliklerini de kaldırıyoruz. Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor. Bu işi belediyeler vasıtası ile çözmenin gayreti içine gideceğiz. Çok ciddi bedeller ödettiler” ifadelerinde bulundu.

BİRLİKLERİN FAYDASI YOK

Bilindiği gibi Malatya’da sulama noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Her yıl çiftçiler binbir çile ile sulama yapmaya çalışırken, sulama birliklerinin ise bu konuda neredeyse hiçbir faydası olmuyor. Hatta bazı birliklerin adı yolsuzluk ve usulsüzlükle anılıyor.

94 SAYFALIK RAPOR

Bu anlamda Mayıs 2017’de Malatya Valiliği tarafından Derme Sulama Birliği’nin 2013-2016 arası faaliyetleri incelenmiş, incelemeden sonra 94 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. 94 sayfalık rapor içerisinde incelemelerle ilgili olarak, “Çat Barajı suları hesapsızca ve sorunsuzca kullanılmış ve bu konuda da DSİ'nin uyarıları göz ardı edilmiştir. 2013-2016 yılları arasında Birlik Başkanı Abdullah Polat’ın 57 defa uçakla seyahati olduğu, bu seyahatler ile ilgili herhangi bir çalışma davetiyesini rastlanmadığı, Sulama Birliği Başkanlığı tarafından çalışan personelin çalışma şartlarına ve mevzuata aykırı olarak yönlendirdiği, görevleri haricinde birçok özel işlerde kullanıldıkları ifade tutanakları da tespit edilmiştir. Abdullah Polat’ın, birliğin tüm imkânlarını şahsi menfaatleri ile uzak ve yakın akrabaları nüfuzlu kişiler için kullandıklarını kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

Polat da bu ifadelere cevap vermiş, yalanlamıştı.

Öte yandan, sadece Derme Sulama Birliği değil, diğer birliklerin de Malatya’da gözle görülür, elle tutulur herhangi bir yararlı çalışma yapmadığı, hatta zararlarının olduğu da kamuoyu tarafından dillendiriliyor.

SAYIŞTAY İNCELİYOR

Bu anlamda Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, Malatya’daki sulama birlikleri ile ilgili 26 Aralık 2017 tarihli açıklamasında, “İdari ve teknik denetimler neticesinde düzenlenen ve Derme Sulama Birliğinin de içerisinde bulunduğu idari ve teknik raporlardaki bazı tespitler mali hususları içermesi sebebiyle Malatya Valiliğine ve Malatya Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığına gereği için gönderilmiştir. İdari ve mali denetim raporu, Malatya Valiliği tarafından, rapora olan itirazlar ve kamu zararına ilişkin tespitler sebebiyle Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir. Sayıştay Başkanlığı tarafından incelemenin tamamlanması durumunda verilen karara göre gerekli iş ve işlemler yapılacaktır” demişti.

“GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR”

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması, kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili yorumlarda bulunan vatandaşlar, bunun geç kalınmış bir karar olduğunu dile getirirken, bazı vatandaşlar ise ağaçlarının çoktan kuruduğunu söyleyerek tepkilerini ifade ettiler.

Ek olarak, Malatya’da Battalgazi, Şahnahan gibi yerlerde yıl içerisinde yaşanan sulama sıkıntıları çiftçinin canına tak etmişti. Bazı çiftçiler kuruyan ağaçları için DSİ’nin, Derme Sulama Birliği’nin kapısına dayanmış, deyim yerindeyse baskın yapmıştı.