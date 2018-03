SULAMA ALANI YOKSA SU DA YOK!

Toplantıya DSİ Bölge Müdürü İlker Aslan, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube Müdürü Arif Tüfenkçi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tahir Macit ve yetkililer katıldı.

Toplantıya, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 92.Şube Müdürü Tüfenkçi’nin konuyla ilgili hazırlamış olduğu sunum yapılarak başlandı. Sunumda, 2018 yılında alınacak tedbirler incelendi. Konu hakkında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılan çalışmalar anlatıldı. 2018 yılı itibariyle yapılması önem arz eden hususlar hakkında oluşturulan karar metni oluşturularak, alınan kararlar okunduktan sonra sunuma son verildi.

OLASI BİR KURAKLIĞA KARŞI…

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Kaban, "Dönem itibariyle ilimizde kuraklıkla ilgili tarımsal üretim açısından bir risk bulunmamaktadır. Ancak her an kuraklık olacakmış gibi düşünerek gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması önem taşımaktadır. Ayrıca ilimizde olası bir kuraklığa karşı önemli su rezervini oluşturan göletlerimizin de yapım aşamasından sonra işletmesinin ayni ciddiyetle yapılması kaderine terk edilmemesi ve devamlılığın sağlanması gerekmektedir" diye konuştu.

2016 YILI İL KRİZ MERKEZİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

“1-Sulama alanları haricinde su verilmemesi.

2-Öncelikle kuru tarım yapılan yerlerde toprak işlemenin minimuma indirilerek yapılması, gelen yağışların taban suyundan sızıp kaybının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, toprakta, su kaybının azaltılması için doğrudan ekim uygulamalarının ön plana çıkarılması gereklidir. Toprağın minimum düzeyde işleyecek tarım, alet ve makinaları desteklemelerinin arttırılması.

3-Vahşi sulamalara son verilerek suyun daha ekonomik ve etkin kullanımına olanak sağlayan, buharlaşma yoluyla su kayıplarını aza indirgeyen kapalı sistem sulamaların yaygınlaştırılması.

4-Günümüzde gittikçe azalan topraktaki organik madde düzeyinin arttırılması için gerekli tedbirlerin alınması.

5-Kuraklık olmasa dahi her an kuraklık olacakmış gibi düşünerek alternatif su kaynaklarının araştırılması, yağış sularının depolanabileceği alt yapı sistemlerinin kurulması, mevcut su kaynaklarının güncel durumlarının her yıl düzenli olarak araştırılarak envanterlerinin çıkarılması, mevcut boşa akan akarsuların bir yerde toplanarak basınçlı sulama sistemlerinde kullanılır hale getirilmesi.

6-Nemi muhafaza edebilme özelliği taşıyan, tarımsal alanlarda biyolojik mücadelede kullanılan mikrobiyolojik canlıların barınması açısından önem taşıyan yeni orman sahalarının, yeşil kuşak oluşturacak şekilde tesis edilmesi.

7-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sakalara eğitim verilmesi.

8-Üretici çiftçilerimizin tek yıllık bitki ekimi yapmamaları hususunda bilgilendirilmeleri."