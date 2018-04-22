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Suç Ve Suçlu Değişti

Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, muhtarların emniyete verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Küreselleşen dünyanın suç ve suçlunun üzerinde farklılaşma meydana getirdiğini belirten Dr. Urhal, “Suç ve suçlularla mücadele etmenin boyutları ve niteliği değişti. Ve artık mücadelenin kolektif bir mücadele olması gerektiği bilincindeyiz” dedi.

Suç Ve Suçlu Değişti

Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, muhtarların emniyete verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Küreselleşen dünyanın suç ve suçlunun üzerinde farklılaşma meydana getirdiğini belirten Dr. Urhal, “Suç ve suçlularla mücadele etmenin boyutları ve niteliği değişti. Ve artık mücadelenin kolektif bir mücadele olması gerektiği bilincindeyiz” dedi.

22 Nisan 2018 Pazar 15:26
Suç Ve Suçlu Değişti

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, dün Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malatya’ya geldiğinden bu yana Dr. Urhal’ın önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Başkan Şahbaz, “Dr. Urhal’ın tayin süresinin uzamasını canı gönülden istiyoruz. Malatya’daki suçların azalmasında bayağı bir yol kat ettiler” dedi.

SUÇUN BOYUTU DEĞİŞTİ

Daha sonra söz alan Dr. Ömer Urhal, muhtarların kendilerine olan desteğinden sözetti. Urhal, “Küreselleşen dünyanın berbaerinde getirdiği, ekonomik, sosyal, siyasi ve bilimsel alanda bilhassa teknolojik alandaki gelişmeler suç ve suçlu üzerinde de farklılaşma meydana getirdi. yeni suç türleri ortaya çıkardı. Dolayısıyla suç ve suçlularla mücadele etmenin boyutları ve niteliği değişti. Ve artık mücadelenin kolektif bir mücadele olması gerektiği bilincindeyiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ömer UrhalSüleyman şahbazMalatyaSuç
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