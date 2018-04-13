SUÇ, KOLEKTİF MÜCADELEYİ GEREKTİRİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner ve il örgütü üyeleri dün Polis Haftası dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamında ziyaret ettiler. Polis Haftası içerisinde bulunduklarını ve aynı zamanda teşkilatın 173. kuruluş yıldönümünde olduklarını dile getiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, her yıl 10 Nisan’ın Polis Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

ÖNEMLİ BİR MÜCADELE VERİLİYOR

Emniyet teşkilatının huzur için mücadele verdiğini söyleyen Başkan Kiraz, “Şunu iyi biliyoruz ki, gerçekten polislik mesleği çok önemli mesleklerden birisi. Aslında birçok mesleği kendi içinde barındırması gereken bir meslek! Önemli özveri ve adaletle yapılması gereken bir meslek olarak değerlendiriyoruz. Hepimizin evimizde, işimizde hayatımızı huzur içinde geçirmemiz için polislere, emniyet teşkilatlarına önemli ihtiyaç var. 173 yıldır da polis teşkilatı ülkemizde önemli görevler yaptı. Son dönemde de gelişen teknolojiye de ayak uydurarak önemli görev ve rolleri üstleniyor. Hem bizim huzurumuz için zor bir mücadele verirken hem de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için önemli bir mücadele veriliyor. Bu mücadele sırasında maalesef şehit verdiğimiz polislerimiz de zaman zaman oluyor” şeklinde konuştu.

GİRİŞİMLERİNİZ ÇOK BAŞARILI

Bütün polislerin Polis Haftası’nı kutlayan Başkan Kiraz, “Biz bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz ve tabi gazilerimiz de var, onlara da uzun ömürler diliyoruz. Malatya’da huzurun sağlanması noktasında Sayın Müdürümüz ve yönetimindeki emniyet teşkilatı önemli görevler üstleniyor, bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Malatya’da huzurun sağlanmasında önemli katkı sunuyorlar. Biz de uzun süredir takip ediyoruz, izliyoruz, önemli olaylar yaşanmıyor ve bazı olaylarda da girişimleriniz çok başarılı. Her zaman polis güçlerimizin, emniyetimizin yanında olduğumuzu, birlikte her türlü terör odağına karşı, farklı mihraklara karşı birlikte mücadele vereceğimizin sözünü veriyoruz. Her zaman birlikte işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Bütün polislerimizin Polis Haftası’nı kutluyoruz” diye konuştu.

YANIMIZDA OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ VE HİSSEDİYORUZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve gayelerinin Malatya’nın asayişini ve huzurunu sağlamak olduğunu dile getiren İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, şunları kaydetti:

“Başkanımızın güzel sözleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk Polis Teşkilatımızın 173. yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Sadece bugün dolayısıyla değil, esasen teşkilat ve yapı olarak bizatihi şahsınız dâhil olmak üzere her dönem her zaman yanımızda olduğunuzu biliyoruz ve hissediyoruz. Bizim gayemiz Malatya ilimizin emniyet ve asayişini sağlamak ve nihayetinde huzuru temin etmektir. Bu huzuru temin ederken de, bunun sadece salt polis tedbirleriyle olmadığını biliyoruz. Suç ve suçla mücadele etmek hem ulusal temelde hem STK’lar çerçevesinde hem de sosyolojik bir takım ilkelerin birlikte uygulanmasıyla birlikte kolektif bir mücadeleyi gerektiriyor. Dolayısıyla paydaşlarımızın her konuda bize katkı sunması, eğer gerçekten Malatya’da huzur var ise, ki bu var ve biz bunu her zaman rakamlarla ifade ediyoruz, bunun hepimizin katkısıyla, karşılıklı koordineli işbirliği içinde dayanışmayla olduğunu biliyoruz. Bu anlamda sadece bir güne münhasır değil ve her zaman yanımızda olduğunuz için de teşekkür ediyorum.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi