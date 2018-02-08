Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115085
ALTIN
161.259
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.3540
EURO
4.6827

Sübyan Okulu açılıyor 

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçeye sübyan mektebi açacaklarını söyledi. 

Sübyan Okulu açılıyor 

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçeye sübyan mektebi açacaklarını söyledi. 

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 15:43
Sübyan Okulu açılıyor 

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, İlçe Müftülüğüne yeni atanan Nurullah Birlik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Müftü Nurullah Birlik ile bir süre sohbet eden Başkan Eser, Birlik’e yeni görevinde başarılar diledi. Ortak amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu dile getiren Eser, “Bizler uyum içerisinde vatandaşımıza hizmet ulaştırmaya, halkımızın çeşitli konulardaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu manada kurumlar arasında işbirliği son derece önemli. İleriki günlerde ilçemize dini sübyan okulu açmak istiyoruz. Hani 6 yaş öncesi çocuklar kreşlere, ana okullarına gönderiliyor ya işte bu çocuklar dini eğitim almaları için de sübyan okuluna gidecekler. 3-4-5 yaşındaki çocukların dini donanımla yetişmelerini istiyoruz. Bu konuyla ilgili de Müftümüzle bilgi alışverişi yaptık” şeklinde konuştu.


Müftü Birlik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Darende gibi maneviyatı yüksek bir ilçede görev yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.
Ziyaretin sonunda Başkan Eser, Birlik’e belediyenin sanat atölyesinde yapılan çini tabak hediye etti.busabahmalatya.com
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Darende Belediye Başkanı Süleyman EserMalatyaMalatya HaberleriSübyan Mektebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayısı kavgası mahkemeye taşındı
Kayısı kavgası mahkemeye taşındı
Başkan Polat Kültür Sarayı projesini Çalık’a anlattı
Başkan Polat Kültür Sarayı projesini Çalık’a anlattı
TEKSTİL SEKTÖRÜNE YETİŞMİŞ ELAMAN KAZANDIRILIYOR
TEKSTİL SEKTÖRÜNE YETİŞMİŞ ELAMAN KAZANDIRILIYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim