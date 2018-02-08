Sübyan Okulu açılıyor 

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, İlçe Müftülüğüne yeni atanan Nurullah Birlik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Müftü Nurullah Birlik ile bir süre sohbet eden Başkan Eser, Birlik’e yeni görevinde başarılar diledi. Ortak amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu dile getiren Eser, “Bizler uyum içerisinde vatandaşımıza hizmet ulaştırmaya, halkımızın çeşitli konulardaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu manada kurumlar arasında işbirliği son derece önemli. İleriki günlerde ilçemize dini sübyan okulu açmak istiyoruz. Hani 6 yaş öncesi çocuklar kreşlere, ana okullarına gönderiliyor ya işte bu çocuklar dini eğitim almaları için de sübyan okuluna gidecekler. 3-4-5 yaşındaki çocukların dini donanımla yetişmelerini istiyoruz. Bu konuyla ilgili de Müftümüzle bilgi alışverişi yaptık” şeklinde konuştu.



Müftü Birlik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Darende gibi maneviyatı yüksek bir ilçede görev yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Eser, Birlik’e belediyenin sanat atölyesinde yapılan çini tabak hediye etti.busabahmalatya.com

