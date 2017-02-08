08 Şubat 2017 Çarşamba

Şubat “sıcak”la geldi

Oldukça sert geçen soğuk havaların ardından özellikle Şubat ayından itibaren hava sıcaklıkları biraz yükseldi. Meteoroloji ise yaptığı son açıklamada, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece daha artacağını bildirdi.

07 Şubat 2017 Salı 10:47
Şubat “sıcak”la geldi

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gündüz sıcaklıkların artacağı, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma yaşanabileceği ifade edildi

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK
  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı, gece sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

ÇIĞ RİSKİ…
  “Gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak görülebilecek sis ve pus hadiseleri ile birlikte buzlanma ve don beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak mevcut kar örtüsünün bulunduğu eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

SELAHATTİN BAYRAK
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