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Şubat Ayı Meclis toplantıları tamamlandı 

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısı 2. oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladıktan sonra bu ayki çalışmaları tamamladı. 

Şubat Ayı Meclis toplantıları tamamlandı 

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısı 2. oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladıktan sonra bu ayki çalışmaları tamamladı. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 17:06
Şubat Ayı Meclis toplantıları tamamlandı 

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Sadin Şahin Başkanlığında gerçekleşti.

Çarmuzu Mahallesinde enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlatılan imar planı tadilatı talebini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İnşaat Taahhüt Gıda Ltd. Şti firması adına hisseli olan dükkan vasıflı taşınmazların trampa yoluyla tam hisseli hale getirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu da oy birliğiyle kabul etti. Gündemdeki dokuz maddenin ertelenmesine karar verdikten sonra Şubat ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 6 Mart 2018 Salı günü saat 14:00’de yeniden bir araya gelerek Mart Ayı olağan toplantısını gerçekleştirecek.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Belediye MeclisiMalatya
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