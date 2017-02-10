Malatya’da su sıkıntısı ne zaman çözülecek? Gece yarısı su kesintilerine Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper ve Gedik mahalleleri de katıldı. Neredeyse patlama noktasına gelen vatandaşlar su kesintilerinin sebebini hala anlayamadıklarını kaydederek, şikâyetlerini BUSABAH’a anlattılar.

5 aydan bu yana Özalper Mahallesi’nde gece yarısı su kesintileri olduğunu belirten Yusuf Menekşe isimli vatandaş, sularının gece yarısından itibaren kesildiğini ve sabah saat 07.00’ye kadar gelmediğini söyledi.

HALA ÇÖZÜM YOK

Şikâyetlerini her zaman dile getirdiklerini söyleyen Menekşe, “Ben şikâyetimi dile getirmek için MASKİ’yi aradım, cevap veren olmadı. Bir şekilde özel kalem müdürüne ulaştım. Şikâyetlerimizi ona aktardım ama yine bir çözüme ulaşmadı. Geçen hafta da gece saatlerinde aradım ve en sonunda beddua etmek zorunda kaldım. Artık gınalar geldi. En son aradığım da ise cuma günüydü. Sular gelmemişti. Özel Kalem Müdürü’ne şunu söyledim: Bugün Cuma günü. Abdest alamadık. Bu insanlar nasıl namaza gidecek? Hala çözüm yok, hala su yok. Bize söylenen ise, ‘Depolarımızın seviyesi yarım” diye konuştu.

SU YOK!

En sonunda şikâyetlerini BİMER’e yazacağını belirten Menekşe, şunları kaydetti:

“Kış günü böyleyse, bunlar yazın ne yapacak? Bugüne kadar verilen sular nereye gitti? Artık hükümet düşmanlığı mı yapıyorlar, başka bir amaçları mı var, bilinçli mi yapıyorlar bir türlü anlayamadık. Şikâyetimi en son BİMER’e yazacağım. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’i şikâyet edeceğim. BİMER’in dönüş yapacağına inanıyorum. Çünkü bu su kesintilerinde kasıt olduğuna inanıyorum. Malatya’da su sıkıntısı olduğuna inanmıyorum. Çünkü Malatya’nın altı tamamen su. Bir temel açıyorsunuz temelin içi tamamen suyla doluyor. Malatya’ya içme suyu sıkıntısı neden yaşatılıyor? İnsanlar geceleri banyo yapacak olsa su yok. Böyle bir şey olabilir mi? Su ile ilgili yaşanabilecek sıkıntıların tamamını yaşıyoruz.”

ŞİKÂYETÇİYİZ

Su kesintisi probleminin Gedik Mahallesi’nde de yaşandığını ifade eden Nusret Dağaşan isimli vatandaş ise, “Bizim mahallenin de su sıkıntısı var. İki günde bir su ya geliyor ya da gelmiyor. Bu yıllardır böyle. Devamlı bunları dile getirdik ama artık elimizden bir şey gelmiyor. Ben bunların gerçekten hükümet düşmanı olduğunu düşünüyorum. Biz şikâyetçiyiz. Mesela evveli gün suyumuz yoktu, dün geldi. Su olmazsa hayat olmaz. Biz üstelik Yeşilyurt’ta oturuyoruz. Suyun bulunduğu yer. 300 metre yukarımızda su deposu var. Ben bunun hesabını Allah’a versinler diyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL