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SU KAYNAKLARI AZALIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü dolaysıyla ilkokul öğrencilerine “Su Bilinci” konulu etkinlik düzenledi. Melekbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte çocuklara günün anlam ve önemine binaen tiyatro gösterisi yapıldı.

SU KAYNAKLARI AZALIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü dolaysıyla ilkokul öğrencilerine “Su Bilinci” konulu etkinlik düzenledi. Melekbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte çocuklara günün anlam ve önemine binaen tiyatro gösterisi yapıldı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 10:53
SU KAYNAKLARI AZALIYOR

Malatya temiz havası, modern mimarisi kadar su kaynakları bakımından da çok şanslı bir şehir. Dünya genelinde son 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Su sıkıntısı yaşayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Su kendini yenileyemeyen bir kaynaktır. Suyumuzu koruyabilmek ve uzun yıllar temiz bir şekilde kullanmak için vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Bu kapsamda; Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü öğrencilerde su bilincini oluşturmak, suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak için öğrencilere sunumlar yapıyor. 

SU KAYNAKLARI AZALIYOR

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle de Melekbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda, etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilere son zamanlarda dünya genelinde su kaynaklarının giderek azalması ve kuraklığın artması konusuyla ilgili bilgiler verildi. Çocukların su tasarrufunu her yerde, her koşulda alışkanlık haline getirmeleri gerektiği ifade edildi. MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Dairesi personeli M. Ali Karataş tarafından hazırlanan ve sergilenen tiyatro gösterisinde çocukları gösterinin içine dâhil ederek, onları hem eğlendirdi hem de su tasarrufu hakkındaki önemli bilgileri aktardı. Beğeni toplayan oyun öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Gösteri sonunda öğrencilere hediyeler verildi. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından su tasarrufu ve suyun önemi konusunda öğrencilere yönelik eğitimlerin ve çalışmaların devam edeceği belirtildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaSu Kaynakları AzalıyorKuraklıkMalatyaMASKİ22 Mart Dünya Su Günü
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