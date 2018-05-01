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STK Başkanları Malatya’da Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından düzenlenen “Türkiye Malatya’da Buluşuyor, STK Başkanları Malatya’da” gezisine katılan Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.

STK Başkanları Malatya’da Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından düzenlenen “Türkiye Malatya’da Buluşuyor, STK Başkanları Malatya’da” gezisine katılan Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:55
STK Başkanları Malatya’da Buluştu

Başkan Gürkan, 58 ilden gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine hem Malatya’nın tarihi hem de Battalgazi Belediyesinin hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra MASTÖB Başkanı Adil Gevrek, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ve 81 ilden 58 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Burada konuşan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda ülkemiz ve yurt dışındaki kardeşlerimize bir mesaj vermiş olacağız” dedi.

GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Durmuş da, “Bugün bizleri burada ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanım Selahattin Gürkan başkanım her zaman bizlerin yanında yer almıştır. Gerek yaptığımız tanıtım günleri ve gerekse farklı programlarda her zaman bizlerin yanında olmuştur. Battalgazi Belediyesi her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Başkanıma, yardımcılarına ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine bu programı organize eden MASTÖB’ümüzün değerli başkanı, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Zaten gezimizin tamamı Battalgazi’de olacak. Malatya’nın tarihi de Battalgazi’de yaşanıyor. Başkanımızda bu tarihi eserlerin ortaya çıkarılması konusunda çok çalıştı ve çok önemli yol aldı. Battalgazi’de Eskimalatya’yı gezdiğinizde başkanımın kazandırdığı eserleri göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ise “Nemrut Pütürge’ye en yakın yer. Gönül isterdi ki sizi Pütürge’de ağırlayalım. Ancak yoğunluğunuzdan dolayı sanıyorum bu gerçekleşmedi. İstanbul’da Pütürge’yi biliyorsunuzdur. Bende aranızdan çıkmış bir kardeşinizim. İstanbul’da daha önce MASTÖB’ün genel başkan yardımcılığını yaptım. Yani bende STK’ların bir parçasıyım” diyerek, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.

Aynı zamanda Evkur Yeni Malatyaspor’un Başkanı olan MASTÖB Başkanı Adil Gevrek, ‘Türkiye’nin Sivil Toplum Örgütleri Malatya’da Buluşuyor’ programının önemine dikkat çekerek, “Bugün çok mutluyuz. 81 ili Malatya’da buluşturalım projesi ile ilgili olarak uzun süredir çalışıyoruz. 58 il temsilcisi burada yer alıyor. Kendilerini Malatya’da ağırlamaktan gururluyuz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Yurdumuzun değişik yerlerinden gelmeniz hasebiyle kısaca Malatya’nın tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bizler belediyecilik hizmetlerini beş temel esas üzerinde yürütüyoruz. Bunların başında olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Sosyal, kültürel, çevrenin ve yeşilin korunması ve hizmet belediyeciliği başlıklarından en önem verdiğimiz katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Katılımcı belediyecilik anlayışımızın temeli ise sivil toplum örgütleridir. Biz bu çerçeve içerisinde belediyecilik hizmetlerini yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

MALATYA’NIN TARİHİ BATTALGAZİ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİR

Battalgazi ilçesinin tarihi hakkında da bilgiler veren Başkan Gürkan, “Malatya’nın tarihi Battalgazi ile özdeşleşmiştir. 1839 yılına kadar tüm Malatya adına gelmiş, geçmiş hepsi Battalgazi’de zuhur etmiştir. Bu anlamda Battalgazi demek Malatya demektir. Öte taraftan ise Battalgazi demek Türkiye demektir. Anadolu’yu anayurt yapan yerin adıdır diyoruz. Battalgazi yani Malatya Yukarı Mezopotamya’da geçmiş 9 bin yıllık bir tarihi olan bir mekanın üzerindesiniz. Değişik medeniyetleri üzerinde barındıran bir mekandır burası. Yukarı Mezopotamya’da 3 yerleşim yeri vardır. Çatalhöyük, Cafer Höyük esasında 9 bin yıllık tarihin esasında membasıdır. İnsanlık tarihinin medeniyetle buluştuğu yerde burasıdır” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanMalatyaMehmet Polat
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