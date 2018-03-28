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STANDARDIN GÖSTERGESİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Bahri (Erenli) Mahallesi’nde devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, yapılan hizmetin standardına dikkat çekerek, “En uç mahallemize kilit taşının döşenmesi, bir standardın göstergesidir” dedi.

STANDARDIN GÖSTERGESİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Bahri (Erenli) Mahallesi’nde devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, yapılan hizmetin standardına dikkat çekerek, “En uç mahallemize kilit taşının döşenmesi, bir standardın göstergesidir” dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 08:25
STANDARDIN GÖSTERGESİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye başkan yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Bahri Mahalle Muhtarı Nuri Bağ, Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan, bazı birim müdürleri ve mahalle sakinleri ile birlikte Bahri Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Daha önce asfalt çalışmalarının yapıldığı Bahri Mahallesi’nde, bu kez Taziye Evi ve Cami Çevre Düzenlemesi ile bazı sokaklarda kilit taş çalışması yapıldı. Toplamda 20 bin metrekare kilit taş çalışmasının yapılacağı mahalledeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Gürkan, hizmet standardının her geçen gün arttığını belirterek, “Bu yapılan standartlar çoğu büyükşehir belediyelerimizin merkezinde olmayan standarttır. Bununda altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Osman Avcı, “Belediyecilik budur. Gördüğünüz gibi köye ulaşım sorununu çözdü. Selahattin Başkanımız sağ olsun kilit taşını yaptı, asfaltımız oldu. En büyük belediyecilik budur. 20 senedir burası belediyelik ama böyle hizmet görülmedi. Başkanımıza dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 28.03.2018 19:52
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Gürkan
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