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SÖZLEŞME İMZALANDI

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İnönü Üniversitesi içerisinde Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi kuruluyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İnönü Üniversitesi içerisinde Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi kuruluyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 17:12
SÖZLEŞME İMZALANDI

Kalkınma Bakanlığının hayata geçirdiği Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Malatya’da genç girişimcileri desteklemek adına İnönü Üniversitesi tarafından projelendirilen Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi için Fırat Kalkınma Ajansında sözleşme imzalandı.

FKA dönem Başkanı Malatya Valisi Ali Kaban ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay arasında imzalanan sözleşme ile hayata geçirilecek olan projenin bütçesinin 3 milyon 590 bin 200 TL olduğu belirtildi. Projede destek tutarının 3 milyon 500 Bin 200 TL olduğunu ifade eden Vali Ali Kaban, Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu Projesi ile üniversite öğrencileri ve akademisyenler başta olmak üzere bölgedeki potansiyel girişimcilerin destekleneceğini ifade etti.

Kaban, Ar-Ge ve katma değeri yüksek ürün odaklı üretim faaliyetlerini teşvik edecek proje kapsamında yeni iş fikirlerinin belirlenmesi, iş modellerinin kurgulanması, girişimcilerin eğitilmesi ve yönlendirilmesine destek sağlayacak bir ön kuluçka merkezi kurulacağını söyledi. İnönü Üniversitesi içerisinde 100 metrekarelik bir girişimcilik merkezi ile Malatya Teknokent Binasında 215 metrekarelik ön kuluçka merkezinin kurulacağını belirten Kaban, proje neticesinde, girişimci sayısının artması, katma değeri yüksek ürünler üreten yeni şirketlerin kurulması ve üniversite-sanayi işbirliğinin artmasının da sağlanacağını dile getirdi. Kaban, projenin İşsizliğin azalması gibi Malatya ve bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını da sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından projenin sözleşmesi imzalandı. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 22.03.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAhmet KızılayGirişimcilik MerkeziInönü üniversiesiCazibe Merkezi
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