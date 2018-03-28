SÖZ BİTTİ, ZULÜM BİTMEDİ

28 Şubat geçmesine rağmen mahpusların akıbetiyle ilgili bir gelişme olmaması dolayısıyla tepkilerini dile getiren MAZLUMDER Malatya Şubesi, dün bir basın açıklaması düzenledi. Dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Talat Kakız, 28 Şubat zulmünün devam ettiğini ileri sürdü.

YÜKSEK SESLE DİLE GETİRMEYE ÇALIŞTIK

Mahpusların cezaevinde tutulduğuna dikkat çeken Kakız, “Ocak ayı ile birlikte Ağrı’dan İstanbul’a şubelerimizin, destekçi sivil toplum örgütlerinin, üye ve gönüllülerimizin katkılarıyla her hafta eş zamanlı olarak yürüttüğümüz basın açıklaması, eylem ve etkinlik dizisi ile ‘28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın’ talebini en yüksek sesle dile getirmeye çalıştık.Bir 28 Şubat daha geçti, yine bir sessizlikle karşı karşıyayız. Üzerinden 21 yıl geçen, hemen herkes tarafından darbe olduğu ifade edilen ve en azından bir kanadı (Batı Çalışma Grubu) müebbet hapis talebiyle yargılanan bir darbenin etkisiyle cezaevlerinde 20-25 yılı aşkın sürelerdir tutulan 28 Şubat mahpusları, Başbakanından Cumhurbaşkanına hemen her etkili ve yetkili ismin beyanlarına rağmen cezaevlerinde tutulmaya devam etmektedirler” diye konuştu.

BİR İZAHI YOK

Sözlerin bitmesine rağmen zulmün bitmediğini ileri süren Kakız, “28 Şubatın hemen her çevrede darbe olarak adlandırıldığı; bir kısım 28 Şubatçının müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı; brifingli ya da paralel yargının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu; örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bir dönemde 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapmanın açık bir zulüm olduğunu defalarca vurgulamamıza rağmen bırakın hukuku mantık ilkelerine bile aykırı olan bu zulmün halen devam ettirilmesinin bir izahı yoktur. Söz bitmiş olmasına rağmen zulüm bitmemektedir” şeklinde konuştu.

TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Kakız, “MAZLUMDER olarak bıkmadan usanmadan, binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını;28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat’ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını;28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasınıtalep ediyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi