SOSYAL TESİSLİ PARK

İlk aşamada kırsal ilçe ve mahallelerin yol problemlerinin çözülmesinde önemli mesafeler kateden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yeşil alan ve sosyal tesis projelerini bir bir hayata geçiriyor. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, eski okul binası yapılan tadilatla çok amaçlı sosyal tesise dönüştürüldü. Tadilat çalışmaların ardından okul etrafındaki 3 bin 500 metrekarelik bir alanda ise peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı. Yapılan park düzenleme çalışmaları kapsamında, bin 60 metrekarelik yeşil alan, bin 320 metrekarelik yürüyüş yolları, 50 metrekarelik pergole, 40 metrakerelik süs havuzu, 302 metreküp taş duvar, 20 aydınlatma direği, 4 adet kamelya, 15 adet oturma bankı yapıldı. Parka ilkbahar mevsiminde 345 adet ağaç ve gül dikileceği, boş alanlara ise çim ekimi yapılacağı kaydedildi. busabahmalatya.com