Sorunları yerinde görüp, çözüm üretmek istiyor

Ziyaretlerde mahalle muhtarlarına da talimat veren Kaymakam Şahin, kendilerine ulaşamayan yaşlı ve engelli bireylerin de sıkıntılarını mutlaka Kaymakamlığa ulaştırılmasını istedi.

KAYMAKAM VATANDAŞI DİNLEDİ

Çobandere mahallesi sakinlerinden 80 yaşındaki Ali Bayar isimli yaşlı vatandaşta, Kaymakam Şahin’e kendilerini ziyaret ettiği için teşekkür ederek “Siz yaşça içimizde en küçüğümüzsünüz, ama makam olarak devlet makamındasınız, siz devleti temsilen devlet babamızsın” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Şahin ise her zaman kapılarının sonuna kadar halka açık olduğunu söyledi. Zaman buldukça mahalleleri ziyaret edeceklerini belirten Şahin, “Biz onların, onlar da bizim yanımızda birlikte soframızı paylaşacağız. İnşallah hep beraber kahve içeceğiz” diye konuştu.

Kaymakam Şahin ve beraberindekiler daha sonra Göçeruşağı, Gökağaç, Alhasuşağı ve Kömürlük mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.