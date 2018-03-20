“SORUNLARI DİLE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya’da hizmet veren oda başkanları dün geçtiğimiz aylarda yine göreve getirilen Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İlk olarak söz alan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, minibüsçü ve servisçi esnaflarının sorunlarını anlattı.

Daha sonra söz alan MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, MESOB camiası olarak Minibüsçüler Odası Başkanı İnce’ye görevinde başarılar dilemek için ziyaret ettiklerini söyledi.

MEHMETÇİĞİMİZ KİMSEYİ EVSİZ BARKSIZ BIRAKMADI

İlk etapta 3 ayların ülkeye birlik ve beraberlik getirmesini temenni eden Başkan Keskin, Afrin Harekâtının zaferle sonuçlanmasını da değerlendirdi. Başkan Keskin, “Çanakkale Zaferi küçük bir zafer değil, dünyaya örnek olan bir zaferdir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize ve Afrin’deki bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de bir an önce acil şifalar diliyorum. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun. Özellikle de Çanakkale’de 7 düvelle savaşırken bugün 70 düvelle savaştık. Özellikle Mehmetçiğimize çok teşekkür ediyorum. Bu harekata destek veren Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bütün genel başkanlarımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu ülkenin birlik ve beraberlik meselesiydi. Bu partiler üstü bir olaydı. Ben özellikle de hani bir reklam vardı ya ‘Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz’ diye. Bugün terörden arındırmak için girdiğimiz yerde dünyanın gördüğü gibi kimsenin evini başına yıkmadık. Mehmetçiğimiz kimseyi evsiz barksız bırakmadı. Hiçbir yeri dağıtmadan sadece terör yuvalarını dağıttığı için dünyanın bunu görmesi lazım. İşte süper güçler dediğimiz zaman terör bahanesiyle girdikleri yeri yerle bir edip ve arkasından da sömürmek için geldiklerini biliyoruz. Ama Türk Milletinin başka bir yapısı var” diye konuştu.

DOĞRULARI SAVUNMAYA ÇALIŞIYORUM

“Esnaf ve Sanatkarlar Camiası büyük bir camia olduğu için sorunları da daima vardır” diyen Başkan Keskin, şunları kaydetti:

“Her zaman da olacak ve biz bu sorunları gündeme taşıyacağız. Geçen gün de Maliye Bakanımız buradaydı. Sorunları masaya yatırdık. Valimiz vardı, milletvekilleri vardı, belediye başkanları vardı. Sorunları masaya yatırdık. Biz şunları söylüyoruz. Bundan sonra alınacak arabalarda teknolojiye uygun üretilirse belli bir süre verilir, o süre içerisinde eğer ihtiyaç varsa o arabalar alınır. Ama bugün elimizdeki araçları bırakıp da rampalı yapacaksın, sensorlu olacak denirse sorunlar ortaya çıkar. Uçakta olmayan bir şeyi servis araçları için dile getirmek doğru değil. 1-2 çocuğumuz servisçi hatası nedeniyle hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük. Ama bunu bütün Esnaf ve Sanatkarı aynı kefeye koymak, bunları suçlamak doğru değil. Zaten o servisçiler de bizim üyemiz değil. Ama o servisçiler özel bir sektörde çalışan, özel bir okulda yapılan büyük bir hatadır. Büyük camianın büyük sorunları var. Malatya’nın büyük sorunları var. O sorunları da bizler elimizden geldiği kadar dile getirmeye çalışıyoruz. Bazıları kızar, bazıları bize küser ama biz doğru bildiğimizi her zaman dile getiriyoruz. Ben her zaman doğruları söylemeye ve doğruları savunmaya çalışıyorum.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi