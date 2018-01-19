SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ADAY

Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Bakkallar ve Bayiler Odasına Genel Kurulu’na adaylığını açıklayan Esnaf İsmail Akyürek, dün verdiği bir kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi. Bir kahvaltı salonunda adaylığını açıklayan Akyürek, bir yıldır çalışmaya başladığını söyledi.

ESNAFIMIZIN SORUNLARI ÇOK

Eksiklikleri gidermek için aday olduğunu belirten Akyürek, “Bunu her konuşmamda da belirttim, 18-20 yıldır da Sıtma Pınarı’nda esnaflık yapıyorum. Esnafımızın sorunlarını içinde olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Ve bu göreve de dinamik, genç, atılgan, girişken yönetimimizle başladık. Yönetimdekiler esnaf olup ve işin içinde olan, aynı sıkıntıları yaşayan, çerezcimiz, büfecimiz, tekel bayiimiz, tütüncümüz hepsi bu sorunları içinde yaşayan esnafımızdır. Esnafımızın sorunları çok, derdi büyük, yani onun derdine çözüm olacak, sorunlarına cevap verecek bir odamız var ama o odayı yöneten arkadaşlarımız tam sorunlara çözüm getiremiyor ve esnafımızla ilgilenemiyor. Biz bu eksikliği gidermek için odaya aday olduk” diye konuştu.

ESNAFLARIN SORUNU VAR

Ne sorun varsa çözeceklerini belirten Akyürek, “Mesela bütün bir tütüncü esnafımızın büyük bir sorunu var, tütünün adını kaçağa çıkardılar, bu kaçak değil, kendi öz malımızdır. Adıyaman’da, Malatya’da çiftçilerimizin yetiştirdiği ürün, kendi içiyor, kendi satıyor. Bu tütüncü arkadaşlarımızın bile yanında durulmadı. Bugün kendi esnaflarımızın sorunlarından biri ulusallar. Bununla ilgili bir şey yapılmadı. Bir de yaz geldiği zaman esnafımızın işgaliye sorunu var, bu durum ne bir belediye ne de başka bir birimle görüşüldü. İnşallah seçildiğimiz takdirde ve iyi bir duruma geldiğimizde bu sorunlara birlikte çözüm bulup hep birlikte, denetimimizle, esnafımızla bu işlerin üzerine gidip nerede sorun varsa en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız. 4 Şubat’ta yapılacak seçimde inşallah seçilirsek, yönetimimizle birlikte Valilikle, emniyetle, belediye ile ve hangi kurumla sorunumuz varsa, en iyi şekilde kolaylaştırıp çözeceğiz” şeklinde konuştu.

ODAYA HEPİMİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ

“Şu an 2 bine yakın, bin 600’e yakın oy kullanan var ve seçimlere katılımlara bakıyorsunuz; 300-500-700 civarı” diyen Akyürek, şunları kaydetti:

“Yani 2 bin kişilik bir odada en fazla 700 kişinin katılması anormal bir durum. Bu durumun sebebi, esnaf odasıyla kusmuş, niye hizmet alamadığı için, bir şeyler yapılmadığı için. Ama inşallah biz esnafımızla barışacağız, o odaya hepimiz sahip çıkmalıyız. Esnafın yanına gidip sorunlarını dinlemezsen, esnaf küser gider, esnafımızın yanına seçimden seçime değil, her zaman gideceksin. Bunu bir rutin iş haline getirecek, bu odadaki başkanın görevidir. Esnafı ziyarette haftada bir bunu bir gelenek haline, mecburiyet haline getirmek zorunda, ne olursa olsun esnafla barışmak zorunda. Hep birlikte esnafımızın sorunlarına çözüm bulup ne sorunu varsa bunun üzerine gideceğiz. 4 Şubattaki genel kurula bütün esnafımızı davet ediyorum. Yönetimimizle birlikte memleketimizin esnafımızın sorunlarını çözeceğiz inşallah. Tüm esnafımıza genel kurula katılmayı, çoğunluğu sağlamayı istiyor ve diliyoruz. Seçimden sonra 300 oyla kazanan kişi bir şey yapamaz ama 2 bin oy alan kişinin sesi daha başka olur.”