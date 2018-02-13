SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Yeşilyurt Halk Eğitim Ahi Evran Çok Amaçlı Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İlçe Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği yetkilileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

TOPLANTI AMACI

Toplantı öncesi Vali Kaban yaptığı konuşmasında, “Bugün burada daha önce diğer ilçelerimizde de yaptığımız üzere sizlerin birinci elden şu ana kadar oluşmuş olan problemlerini dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Eğer bir yerde yönetimden bahsediyorsak burada problem var demektir. Problem olacak ki yönetim olsun o yönetim de onu çözsün” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOĞUĞA ALDIRMADAN…

Toplantı sonunda Vali Kaban, “Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Bunun için hepinize başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen hafta ciğerimizi yakan, içimizi acıtan şehitler silsilesi oldu. Bu hepimizi üzdü tabii ki. Karşımızda bir terör örgütü var. Ciddi manada bir terör yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Kahraman askerlerimiz de bunu engellemek adına gidip o hiç bilmediğimiz coğrafyalarda çok büyük fedakârlıklarla soğuğa ve sıcağa aldırmadan ciddi manada çalışma yapıyorlar. Buradan hepimizin dileği olarak Allah yardımcıları olsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.Muhtarlar da Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler. (Bülten) busabahmalatya.com