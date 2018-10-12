Sorun dosyası bakana sunulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Malatyaziyaretinin en önemli gündem maddesi sulama suyu olacak. Yıl boyu ağaçlarına su veremeyen, susuzluktan ağaçları kuruyan çiftçilerin sesi bu toplantıda öne çıkacak.

ÜÇ ANA KONU BAŞLIĞI

Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Bakanın Malatyaprogramında özellikle sulamama suyu sorunu ve Malatya genelinde bitme aşamasına gelen barajlardaki son durum, Malatya'nın ekmek teknesi kayısı ve Hayvan İhtisas Organize Sanayi BölgelerininMalatya'ya kurulması noktasında görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

Koca, Malatya'nın Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını ilgilendiren tüm sorunlarını Bakana ileteceklerini belirterek, “Malatya’mızın Tarım Bakanlığını ilgilendiren sulama ve bakanlığımızın sorumlu olduğu alanları ilgilendiren tüm konularla ilgili dosya sunacağız. Daha önceden de sunduğumuz dosyalar ile ilgili detaylı görüşmelerimiz olacak. Sulama konusu, kayısı konusu, hayvancılık ihtisas sanayi bölgeleri, hayvan ihtisas organize bölgeleri ve sulama suyu konusunda ki ana üç başlık altında toplayabileceğimiz 3 ana konu başlığımız olacak. Bu konulardaki taleplerimizi sunacağız. Malatya'daki barajların tamamımı gündeme getireceğiz zaten, hepsi de bitme aşamasında. Onun için ertelenmesi söz konusu olmayan barajlarımız var. Barajların hepsini tamamını gündeme getireceğiz"ifadelerini kullandı.

YARDIM İSTEYİP, TALEPTE BULUNACAĞIZ

Çiftçilerin sorunlarının da bu toplantı da gündeme geleceğine dikkat çeken AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Çiftçilerimizle ilgili de tüm üretici birlik başkanları, ziraat odaları başkanları, Süt Üreticileri Birliği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Malatya tarım platformu yetkilileri, ziraat odası başkanları kendi alanları ile ilgili taleplerini ilk elden kendileri iletebilecek. En güncel konu sulama suyu konusu. Sulamada karşılaştığımız sorunlar ciddi safhada. Sayın Bakandan bu konularda yardım isteyip talepte bulunacağız" dedi.