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SONUNDA KALDIRILDI

Tam 15 ay önce freni patlayan kamyon Beydağı Mahallesinde işte bu eve girmiş; feci kaza da 7 aylık hamile Suriyeli bir kadın hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından o kamyon oradan çıkarılmadı, o kamyon hala orada başlıkları ile çok haber yapıldı ve sonunda o Malatya kamuoyunda en çok konuşulan kazalardan biri olan o kazanın enkazı kaldırıldı. 

SONUNDA KALDIRILDI

Tam 15 ay önce freni patlayan kamyon Beydağı Mahallesinde işte bu eve girmiş; feci kaza da 7 aylık hamile Suriyeli bir kadın hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından o kamyon oradan çıkarılmadı, o kamyon hala orada başlıkları ile çok haber yapıldı ve sonunda o Malatya kamuoyunda en çok konuşulan kazalardan biri olan o kazanın enkazı kaldırıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 14:14
SONUNDA KALDIRILDI

Malatya’da 15 ay önce freninin patlaması sonucu bir eve giren kamyon, mahkemenin tamamlanması ile evden çıkartılabildi. 
Malatya’da 8 Ekim 2016 tarihinde Beydağı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yaşanan olayda freni patlayan hafriyat kamyonu, 2 katlı bir eve girmişti. Kazada 7 aylık hamile olan Suriye vatandaşı Sena Audi (27) ve karnındaki bebeği hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma ve dava sürecinde kaza yapan kamyon, evin içinde kaldı. Uzun süren bilirkişi ve mahkeme süreci 15 ay sonra tamamlanınca kamyon girdiği yerden çıkartıldı.
İş makinesi yardımı ile evden çıkarılan kamyon bölgeden çekilirken, ev sahibi Derviş Dinçer mahkemenin bitmesi ile kamyonun evlerinden çıkarıldığını söyledi. Olayda Suriyeli annenin karnındaki bebeği ile hayatını kaybettiğini hatırlatan Dinçer, aynı kazada oğlunun da yaralandığını söyledi.
Dinçer, kaza ile kullanılamaz hale gelen evin ise yıkılacağını söyledi. (Haber Merkezi) busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 22.01.2018 14:23
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Busabahmalatya.comSuriyeli Anne öldüKazaBusabahKamyon Malatya
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