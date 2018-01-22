SONUNDA KALDIRILDI

Tam 15 ay önce freni patlayan kamyon Beydağı Mahallesinde işte bu eve girmiş; feci kaza da 7 aylık hamile Suriyeli bir kadın hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından o kamyon oradan çıkarılmadı, o kamyon hala orada başlıkları ile çok haber yapıldı ve sonunda o Malatya kamuoyunda en çok konuşulan kazalardan biri olan o kazanın enkazı kaldırıldı.