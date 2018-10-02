Sonunda geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planı kapsamında yer alan “10 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye genelinde 40 ilçeye doğal gaz arzı sağlanması” hedefine uygun olarak çalışmalarını yürüten Aksa Doğalgaz, lisans bölgesinde yer alan ve projenin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan 18 ilçeye 10 Kasım 2018 tarihine kadar gaz arzı sağlayacak. Projenin ikinci fazında ise 2018 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde, 38’i Aksa Doğalgaz’ın lisans bölgesinde bulunan 90’ın üzerinde ilçeye doğal gaz ulaştırılmış olacak.

Projede yer alan 18 ilçe arasından Doğubayazıt (Ağrı) ve Şiran’a (Gümüşhane) hâlihazırda gaz arzı sağlayan Aksa Doğalgaz’ın 10 Kasım 2018 tarihine kadar doğal gaz ulaştıracağı diğer ilçeler şöyle:

İmamoğlu, Kozan, Yumurtalık, Karaisalı (Adana), Kepsut, Bigadiç, Erdek (Balıkesir), Dörtdivan (Bolu), Yığılca (Düzce), Darende (Malatya), Gölmarmara (Manisa), Reşadiye (Tokat), Arsin (Trabzon), Erciş, Çaldıran, Muradiye (Van). (Haber Merkezi)