“SONUCU MALATYA’DA AÇIKLAYACAĞIZ”

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Genel Başkan Yardımcısı Alper Deniz Malatya Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Başkan Ramazan Toptaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Önemli açıklamaların bulunulduğu ziyarette ilk konuşmayı Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş aldı.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odasının güzel bir Olağan Genel Kurul geçirdiğini hatırlatan Başkan Karakaş, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Yönetim ve Denetimi adına Malatya Berber ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu’na başarılar dilediğini söyledi.

BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş’ı her zaman desteklediğini dile getiren Başkan Karakaş, “Malatya’ya güzel hizmetler yapacağı inancıyla yapılan genel kurulun birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mıza ve Türkiye’mize hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Bizler 2016’da başlayıp 2017’nin sonunda bitirdiğimiz çalışma arkadaşlarımızın yol haritasını belirlediğimiz bir milli takım çalışması yaptık. Doğu’yu temsil noktasında malaya ili bizim yaptığımız bu aktivitede bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu yalnız bırakmamanın sonucu neticesinde Malatya Türkiye’de derece yaptı il olarak. Bunda oda başkanınızın ve oda başkanınıza inanan yol arkadaşlarımız olan çalışma arkadaşlarımızın başarısı ön olana çıktı. Yurdaçam Salman Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik uzmanları milli takımının şampiyonudur. Gerek Malatya örf adet anane ve geleneklerini yaşatan gerek doğuda bir hanımefendinin Türkiye’ye şamil olacak birinciliği ben de bu işte varıl diyebilecek Doğu’nun kadınının medeni cesaretini koyan bir kardeşimiz. Ben kendisini her zaman destekliyorum” diye konuştu.

FEDERASYONUMUZA PEK ÇOK KONUDA IŞIK TUTTU

“Aynı zamanda erkekler kategorisinde Türkiye’deki milli takımın oluşmasında birliği beraberliği ön plana çıkaran, bizim seminerlerimizde ve çalışma müfredatımızda eğitimlerde salonu en diri tutan Kemal Sülük Malatya’yı erkek kategorisinde temsil ediyor” diyen Başkan Karakaş, “Ramazan Toptaş federasyonumuza pek çok konuda ışık tuttu. Bunlardan en önemlisi Doğu ve Güneydoğu’daki vergi dilimindeki adaletsiz dağılımı anlatmıştı. Biz de Türk Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun çalışmasıyla beraber bu çalışmalara katıldık. 2017’de vergi diliminde 8 bin lira matrağın altındaki çalışmada fiilen bizim federasyonumuz da var. Şimdiki bizden talepleri de kuaförler ve güzellik uzmanlarımızın annelik hakkı, emzirme izni ve doğum izniyle alakalı talepleri var, bununla beraber erkek berberliği ve erkek olarak kuaförlük mesleğini yapan kardeşlerimden de iş görememezlik, işsizlik, parasının talebi var. Bu konuda önderlik yapan Sayın Toptaş bizim gönlümüze bu sevdayı düşürdü. Biz de gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerek devletin farklı birimlerine gerekse de üst kuruluşlarımıza bu talebi yeniledik. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte bu işin hayat bulacağı inancının bilgisini sizlerle paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.

DERECE YAPTIĞIMIZI TÜM TÜRKİYE’YE GÖSTERMİŞ OLDUK

Ziyaretlerinden dolayı Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ve beraberindekilere teşekkür eden Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, “2014’te göreve geldiğimizde bizi ilk tebrik eden Sayın Genel Başkanımız olmuştu. Göreve geldikten sonra odayı aktif bir hale getirdik. Erkek berberlerimizi, güzellik salonlarımızı önde tutma, geliştirme amaçlı eğitimlerle iyi bir seviyeye getirmek için ekibimizle yola çıktık. Bu yolda Genel Başkanımın her zaman desteğini aldık ve almaya da devam ediyoruz. Başkanım Oda’yı ziyarete gelmedi aslında, Başkanım odaya kayıtlı bin esnafı bu gün ziyarete gelmiş bulunuyor. Federasyonla yaptığımız çalışmalarda milli takım yarışmaları vardı.Biz bu yarışmaya Malatya Odası olarak katıldık ve o dönemde derece yaptığımızı tüm Türkiye’ye göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI VAR

Pazar tatili problemini de Başkan Karakaş’a hatırlatan Başkan Toptaş, “Erkek berberlerin ve bayan kuaförlerin tatil sıkıntısı var. Sayın Başkanımızın bununla ilgili çalışmaları var. Benim Sayın Başkanımızdan bir talebim var. Ben başkanımızdan Türkiye’deki 122 odayı Cumhurbaşkanımıza götürmesini istiyorum. Türkiye’deki kanayan bu yaramızı Cumhurbaşkanımız Başkanımızın öncülüğünde bu işi de çözecektir” dedi.

DOSYA HALİNDE TAKDİM EDECEĞİZ

Söz alarak tatil günüyle ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Karakaş, şunları ifade etti:

Malatya Esnaf Odamızın taleplerine biz her zaman öncelik verdik. Ramazan Başkanın bu güzel fikrinden dolayı da yaptığımız çalışmaları biraz daha hareketlendirerek, hırslandırarak, emek ve efor sarf ettirerek başarının gelmesi için bizi söylediği sözler kamçılamıştır. Bu taleplerini aldık, mevcut hazırlanan torba kanunun içerisine özellikle hafta sonu tatil ruhsatlarını 5362 sayılı Kanunla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla bir bütün olarak yaptığımız çalışmada 1580 Belediye Yasasının 394 sıra sayılı Kanunun değişmesini istiyoruz. Çalışmamızı yaptık. İnanıyorum ki bu çalışma 122 odayla beraber Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanımıza bu konuları tekrar dosya halinde takdim edeceğiz. Genel Müdürümüzün kontrolündeki bu çalışmayı sonuçlandırdıktan sonra, sonucunmüspet veya menfi şeklinde dizayn edildiğinin sonucunu Ramazan Başkanla Malatya’da açıklayacağız.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi