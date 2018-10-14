Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595

Son tarih 15 ekim pazartesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne bulunan borcunu 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandıran vatandaşlarımızın ilk taksitlerini 15 Ekim Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

Son tarih 15 ekim pazartesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne bulunan borcunu 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandıran vatandaşlarımızın ilk taksitlerini 15 Ekim Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

14 Ekim 2018 Pazar 17:15
Son tarih 15 ekim pazartesi

Konuyla ilgili MASKİ’den yapılan açıklamada yapılandırmanın ilk taksitinin 15 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılmasının gerektiği belirtilerek, “7143 Sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunan borçlu abonelerimizin su borçları daha önce yapılandırılmıştı. Yapılandırma kapsamında vatandaşlarımıza borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilme imkanı sunulmuştu. Borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın ilk taksitlerini 15 Ekim Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor. Aksi halde yapılandırmanın bozulması söz konusu olacaktır. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini önemli rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİYapılandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çağdaş Küresel Medeniyet” konferansı yapıldı
“Çağdaş Küresel Medeniyet” konferansı yapıldı
Başarılı öğrencilere hediye
Başarılı öğrencilere hediye
Yıldırım’dan istifa şoku
Yıldırım’dan istifa şoku
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim