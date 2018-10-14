Son tarih 15 ekim pazartesi

Konuyla ilgili MASKİ’den yapılan açıklamada yapılandırmanın ilk taksitinin 15 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılmasının gerektiği belirtilerek, “7143 Sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunan borçlu abonelerimizin su borçları daha önce yapılandırılmıştı. Yapılandırma kapsamında vatandaşlarımıza borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilme imkanı sunulmuştu. Borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın ilk taksitlerini 15 Ekim Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor. Aksi halde yapılandırmanın bozulması söz konusu olacaktır. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini önemli rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi. (Bülten)