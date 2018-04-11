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SON SAVUNMALARINI VERİYORLAR

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY davasının 10’uncu duruşması 3’üncü oturumla başladı.

SON SAVUNMALARINI VERİYORLAR

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY davasının 10’uncu duruşması 3’üncü oturumla başladı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:03
SON SAVUNMALARINI VERİYORLAR

Malatya’da darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı 24’ü tutuklu 76 sanıklı davada, esas hakkında sanıkların savunmalarının alınmasına bugünde devam edilecek.

Yakınca Spor salonunda gerçekleşen duruşmaya Malatya E Tipi cezaevinde tutuklu bulunan 5 sanık geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Pazartesi günü başlayan duruşmalarda karar öncesi tüm sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alınıyor. Haftaya da devam etmesi beklenen duruşma sonrasında verilecek arada kararların açıklanması bekleniliyor.busabahmalatya.com 

İHA

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