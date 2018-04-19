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“Şoförlere Eğitim Vermeyi Planlıyoruz”

MOTAŞ vermiş olduğu hizmet ve çalışmalarından dolayı bir şirket kurma zorunluluğu ortaya çıktığını dile getiren bu yönde de bir şirket kurulduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,  “Şirketimizin akreditasyonu kazanması ile birlikte Malatya’da ulaşımla ilgili bütün şoförlere bu eğitimi vermeyi planlıyoruz” dedi.

“Şoförlere Eğitim Vermeyi Planlıyoruz”

MOTAŞ vermiş olduğu hizmet ve çalışmalarından dolayı bir şirket kurma zorunluluğu ortaya çıktığını dile getiren bu yönde de bir şirket kurulduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,  “Şirketimizin akreditasyonu kazanması ile birlikte Malatya’da ulaşımla ilgili bütün şoförlere bu eğitimi vermeyi planlıyoruz” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:50
“Şoförlere Eğitim Vermeyi Planlıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde ulaşım, eğitim, belgelendirme ve danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere yeni kurulan özel bir şirketin eğitim programına katılan personelleri için Sertifika Teslim Töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ile sertifika alacak personeller katıldı.

Sertifika töreni öncesinde Koordinatör Funda Yalçınsoy, şirket çalışmaları, amacı ve hedefleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. sunum sonrasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MOTAŞ’ın ulaşımda standartları yükselten, kaliteye önem veren hizmet sektörü olarak Malatya’yı belli bir noktaya taşıdığını söyledi.

YOĞUN BİR ÇABA HARCANACAK

Personellerin eğitiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, şunları söyledi:

“Türkiye’de ilk olması ile birlikte trambüsler trafiğe farklı bir boyut getirdi. MOTAŞ sadece trambüs eksenli değil, ileriye dönük kentin uzun vadeli ulaşımına yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Ulaşım hizmet sektörü olduğu için personellerimizin eğitimi çok önemli, bu vesile ile bütün şoförlerimizin eğitilmeleri noktasında yıl içerisinde verilen eğitimler var. MOTAŞ vermiş olduğu hizmet ve çalışmalarından dolayı bir şirket kurma zorunluluğu ortaya çıktı ve bir şirket kuruldu. Bu kapsamda kendi personelimiz içerisinde eğitici bir kadro oluşturuluyor. Oluşturulan bu kadro ile bütün personellerimizin eğitimleri noktasında yoğun bir çaba harcanacaktır. Amaçladığımız kaliteli, güvenilir bir ulaşım hizmetini; yeni kurduğumuz şirket ile daha iyi bir şekilde yerine getireceğimiz kanaatindeyim. Bugünde burada ilk eğitimlerini alan personellerimize sertifikalarını teslim edeceğiz. Eğitim hizmetleri sadece bizim personellerimiz ile sınırlı kalmayacak. Şirketimizin akreditasyonu kazanması ile birlikte Malatya’da ulaşımla ilgili bütün şoförlere bu eğitimi vermeyi planlıyoruz. MOTAŞ Genel Müdürümüz başta olmak üzere bütün çalışan personellerimize teşekkür ediyorum.”


Yapılan konuşmanın ardından ulaşım, eğitim, belgelendirme ve danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere MOTAŞ bünyesinde kurulan özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ‘Eğitici Eğitimi’ programına katılan 16 personele, sertifikaları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından verildi. busabahmalatya.com 

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İHA

Anahtar Kelimeler:
MOTAŞAhmet çakırEğitim
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