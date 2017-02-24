Malatya Eski Köy Garajı şoförleri isyanda. Önceki yıl Aralık ayında ihaleye çıkarak satılan ve yeni Köy Garajı’nın Yeni Sanayi Sitesi yanındaki Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün arka tarafına yapılmasına tepki gösteren şoförler, yeni yere taşınmak istemediklerini ifade ediyor. Sabah Eski Köy Garajı’na geldiklerinde garajın giriş ve çıkışına Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından toprak döküldüğünü savunan şoförler, tepkilerini dile getirdiler.

Sezai Bayram isimli şoför, 1986 yılından bu yana eski Köy Garajı’nda minibüs taşımacılığı yaptığını dile getirerek, amaçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek olduğunu söyledi.

VATANDAŞLAR İŞİNE GİDEMEDİ

Kendilerini mağdur etmek için garajın giriş ve çıkışına toprak döküldüğünü ileri süren Bayram, “Biz sabah garaja geldiğimiz zaman Belediye tarafından garajın giriş ve çıkışlarına 2 kamyon dolusu toprak dökülmüş. Sırf bizleri mağdur etmek için bunu yapmışlar. Bize garaj yapmışlar ama bize sormadan yaptılar bu garajı. Keşke şimdiye kadar Köy Garajı’nda hizmet veren bütün şoförleri toplayıp bizlerle konuşsalardı ve ortak bir karar alınsaydı şimdi bu duruma düşmeyecektik. Halkın rezilliğini sizlerde görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın kimisi işine kimisi okuluna gidemedi” diye konuştu.

AMACIMIZ EKMEK PARASI

Amaçlarının ekmek parası kazanmak olduğunu belirten Bayram, “Bizler hizmetin en güzelini vermek istiyoruz. Bizler Belediyenin yapamadığını yapmak istiyoruz. Yeni yapılan garajda bize güzergâh göstermediler. Zabıtaları koymuşlar oraya bizlere ceza veriyorlar. 5 yıldan bu yana bizim Belediyeden aldığımız cezaların haddi hesabı yoktur. Gidip plakalarımıza baksınlar. Ya minibüsçülerle uğraşıyorlar ya seyyar satıcıyla uğraşıyorlar. Bizim isteğimiz ekmek para kazanmak. Resmen bizi haraca bağladılar. Bizden 6-7 bin lira plaka parası aldılar. 15 bin lira verdik hala belediyenin elinden yakamızı alamadık. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, seçim zamanı buraya kadar geliyor bizler ise kendisiyle görüşemiyoruz. Bir belediye başkanı hizmet etmek için o makamdadır. Oradan maaş almak veya ona buna emir vermek için o makama oturmadı. Gelsin vatandaşlarıyla görüşsün, ne gerekiyorsa onu yapsın. Biz belediyeye gittik kimse bizimle ilgilenmedi. Emniyetten geldiler ve bizlere hakkınızda yasal işlem yaparız dediler. Biz de korkumuzdan geri dönmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

BELEDİYECİLİK BU DEĞİL

Yeni yapılan Köy Garajı’nın kuş uçmaz, kervan geçmez olan bir yerde olduğunu ileri süren Bayram, şunları kaydetti:

“Biz bir vatandaş olarak ne yapacağız ve kime sesimizi duyuracağız. Hangi aile erkek işçilerin yoğun olarak çalıştığı sanayi bölgesinden geçerek garaja gidecek? Caddesi yok, mahallesi yok. Nasıl bulacaklar garajı? Bizim burada yazıhanemiz var ve müşteri aracın hareket saatini yazıhanede bekliyor. Bizler şehir içi minibüsler gibi çalışmıyoruz. Hangi kadın yaptıkları garaja gidebilir? Ben erkek olduğum halde oraya kadar gidemem. Orası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Bu ülke bizim. Biz bu ülke için hizmet ediyoruz. Belediyecilik bu değil. Belediyecilik vatandaşa 24 saat hizmet etmek demektir. Ben valiyle görüşebiliyorum, savcılarla görüşebiliyorum, kaymakamla görüşebiliyorum, devletin tüm organlarıyla görüşebiliyorum ama ben bir zabıta amiriyle görüşemiyorum.”

KİMSENİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUM

Yeni yapılan Köy Garajı’na hangi ailenin gideceğini soran Yusuf Öz isimli şoför ise, “Mağdur durumdayız. Hem vatandaşlar hem de bizler mağduruz. Bekleyeceğiz. Biz sabah halimizi anlatmak için Belediyeye gittik ve bizlerle kimse ilgilenmedi. Biz bu garajda kalmak istiyoruz. Bizler burada vatandaşlara hizmet ediyoruz. 2 yıldan bu yana buradayım. Kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Biz burada aileleri taşıyoruz. Yani yapılan garaja ailesini kim gönderecek?” şeklinde konuştu.

BİZE YAPILANLAR HAKSIZLIK

Tıpkı FETÖ’nün darbesi gibi kendilerine darbe vurulduğunu savunan Ali Turan isimli şoför ise, şunları ifade etti:

“Biz Köy Garajı şoförleri veya esnafları olarak kendimizi düşünmüyoruz. Bizler vatandaşlar için hizmet yapıyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan da bizlere hiçbir destek gelmedi. Bugün Köy Garajını kaldırdılar, Kiltepe’nin, sanayinin oraya yaptılar. Akşama kadar araçlarımız olacak. Hangi kız çocuğu veya hangi kadın oraya tek başına gidebilecek? Orada tinercisi var, psikopatı var. Öncelikle oranın bir emniyeti sağlansın. Ondan sonra bizlere gelip desinler ki, size garaj yaptım. Yapılan garaj hakkında da hangimizle gelip görüşmüşler. Gelip bizlerle bir istişare yapmadılar. Yeni yapılan garaja kimse gidemez. Sabahleyin geldiğimizde tıpkı FETÖ darbesi gibi bizlere darbe vurduklarını gördük. Garajın önüne, giriş çıkışına kamyonlarla toprak dökmüşler. Bu ne demek oluyor? Bu davranış bu ile yakışıyor mu? Burada ağlayan öğrenciler vardı. Bu duruma bir çözüm bulunana kadar bu garajda bekleyeceğiz. Bize yapılanlar haksızlık ve normal değil.”

MUTLU SARIGÜL