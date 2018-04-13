Siyer derslerinin 16.’sını Prof.Dr. Sırma verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Derslerinin 16.sını Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma verecek.

14 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek derse tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Sanat Galerisi Salonu’nda yapılacak Medine Dönemi 16. Siyer Dersini, tanınmış Akademisyen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma verecek. Halen Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Sırma, derste, “Rol Model Olarak Hz. Peygamber Nasıl Bir İnsandı” konulu sunum yapacak. Prof. Sırma’nın “İslam Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed”, “Hz. Muhammed”, “Medine Dönemi ve Cihad”, “Müslümanların Tarihi” gibi yayınlanmış çok sayıda eseri bulunuyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.