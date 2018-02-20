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Siyer Derslerinin 12’ncisi gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Derslerinin 12.si gerçekleştirildi. Derste, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin, Senetu’l...

Siyer Derslerinin 12’ncisi gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Derslerinin 12.si gerçekleştirildi. Derste, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin, Senetu’l...

20 Şubat 2018 Salı 13:14
Siyer Derslerinin 12’ncisi gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Derslerinin 12.si gerçekleştirildi. Derste, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin, Senetu’l Vüfud (Heyetler Yılını) anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Siyer Dersi meraklıları katıldı. Senetu’l Vüfud konusunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin, Hz. Peygamberle görüşmek için Medine’ye gelen heyetlerin çokluğundan dolayı hicretin 9’ncu yılına “Heyetler Yılı” denildiğini anımsattı. Heyetlerin çeşitli amaçlarla Medine’ye geldiğini dile getiren Fethullah Zengin, Müslüman olsun olmasın bazı heyetlerin başarılarından dolayı Peygamberimizi tebrik etmeye geldiğini kaydederek, "Bazı heyetlerin Medine’ye geliş amaçlarının bu olduğu rivayet edilir. Bazıları İslam’ı öğrenmeye geliyor. Birçok kabile heyeti gelmişti. Bilindiği gibi daha önce Taif kuşatılmış, ancak fethedilememişti. Resulullah Medine’ye gelmişti. Erteyi yıl, yani Heyetler Yılında Taifteki kabile temsilcileri de gelip Müslüman olduklarını söylemişlerdi" dedi.

İbni Saad’ın 70’e yakın heyetin geldiğini söylediğini kaydeden Zengin, “Rivayetlerde en az 40 heyetten söz ediliyor. Kaynaklarda kabile adları kaydedilir. Heyetlerin bir kısmı aynı kabileden olduğundan dolayı isimleri tekrarlanmaz. Antlaşma maddeleri veya meydana gelen hadiseler tüm heyetlerde hemen hemen aynıdır. Mescid-i Nebevi’deki bir sütunun adı Ustuvanetu’l Vüfud’tur. Yani Heyetler Sütunu. Peygamber Efendimiz o heyetleri orada karşılarmış. Muhtemelen o zaman alan olarak en geniş bölgedir. O sütunun yanında Peygamber Efendimiz o heyetleri karşıladığı için bugün hala o sütunun üstünde bir kitabe vardır” bilgisini verdi.
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