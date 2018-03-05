Siyer dersleri sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Medine Dönemi Siyer Derslerinin 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Sanat Galerisi Salonu’nda yapılan Medine Dönemi 13. Siyer Dersini Prof. Dr. M.Hanefi Palabıyık verdi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Palabıyık, derste Taif Kuşatması, Huneyn Savaşı, Tevbe Suresi’nin İnmesi ve Gelişen Yeni Durum ile Arap Yarımadasının Putlardan Temizlenmesi konularını işledi. Prof. Palabıyık, Hudeybiye Antlaşmasından sonra Elçiler Yılı yaşandığını anımsatarak, “Çok sayıda kabileden heyetler geldiği gibi aynı zamanda Resulullah bir çok yere elçiler gönderebiliyor. Çok rahatlıkla gönderebiliyor, önceden bunu yapamıyordu ki çünkü Mekke zaten sıkıştırıyordu, bütün yönünü Mekke’ye dönmüş, Mekke ne yapmayacak, ne olmayacak diye. Hudeybiye’den sonra bu sorunlar bitiyor” dedi.

"Arap Yarımadası putlardan temizleniyor"

Hayber, Fedek’e bu dönemde seferler düzenlendiğini de hatırlatan Palabıyık, şunları kaydetti:

“Çok sayıda Gazve ve Seriyye düzenleniyor. Mekke diye bir problem kalmayınca Resulullah yönelişini öbür taraflara yaptı. Gidilen yerlerde böyle çok da kanların döküldüğü de yok. Oraya Seriyye gönderiyor, Seriyye onlara İslam’ı teklif ediyorlar. Zaten duymuşlar Resulullah’ı, faaliyetlerini duymuşlar. Bir kısmına daha önce Resulullah Hicretten hemen sonra antlaşma teklif etmişti, onlar ‘Bizim seninle problemimiz yok ama Kureyş’ten çekiniyoruz. Bu yüzden Kureyş’le başımız derde girmesin diye seninle biz birbirimizden uzak duralım. Yani birbirimize düşmanlık yapmayalım’ diyorlardı. Peygamberlerin asıl işi ve birinci işi tebliğdir. Dolayısıyla aslında bu yaptıkları tebliğ yapabilmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktan ibarettir."