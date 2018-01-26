SİYER DERSLERİ KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

Geçtiğimiz yıl 15 günlük periyotlarla işlenen Mekke Dönemi Siyer Dersleri, 18 program olarak gerçekleştirilmişti. Söz konusu dersleri veren akademisyen Siyer alimlerinin hazırladığı bildiriler bir araya getirilerek kitaplaştırılmış oldu.

KİTAPTAKİ KONULAR...

Kitapta yer alan 18 bildirinin konuları arasında şunlar yer alıyor:

"Kur’an’a göre Hz. Peygamber (s.a.v), Hz. Peygamber (s.a.v) hayatın içinden bir kahraman, modern dünyada bilginin ya da bilgilendirenin itibarı sorunu (Kur’an ve Hz. Peygamber Örnekliğinde), siyer kaynakları metodolojisi, Hz. Peygamber’in siretinin kaynağı olarak Kur’an, Arap paganizmi cahiliye: Kur’an’ın indiği tarih, Cahiliye Dönemi'nde Mekke’nin demografik, idari, ekonomik, kültürel ve dini yapısı üzerine bazı notlar, Hz. Muhammed’in(s.a.v) nübüvvet öncesi hayatı, vahyin başlangıcı ve ilk ayetler, Hz. Peygamber’e (s.a.v) ilk iman edenlerin bazı özellikleri, Dar’ul Erkam üzerine bir değerlendirme, İslam’a karşı çıkanlar ve nedenleri, İslam’da kardeşliğin önemi ve Ensar ile Muhacir kardeşliği, Mekke’de Hz. Peygamber ve akrabalarına uygulanan boykot, Habeşistan’da İslamiyet (Hristiyanlarla ilk karşılaşma), Risaletin Mekke Dönemi'nde Hz. Peygamber’in ibadet hayatı, Hz. Peygamber’in (s.a.v) Mekke’deki Sosyal İlişkileri ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) Mekke’deki Tebliğ Faaliyetleri."

Halen 15 günlük periyotlarla devam eden ve geçtiğimiz Cumartesi günü onuncusu işlenen Medine Dönemi Siyer Dersleri’nin de kitaplaştırılacağı kaydedildi.(Bülten)