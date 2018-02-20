“SİYASİ PARTİLERİMİZ İLE DİYALOG HALİNDEYİZ”

BBP Malatya İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ve Yönetim Kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yeni yönetim olarak Başkan Çakır’ı ziyaret ettiklerini belirten Ulutaş, kendilerini kabul ettiği için Çakır’a teşekkür etti. İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Siyasi partilerimiz ülkenin yönetimi ve sorunlarına çözüm noktasında kurulmuş en önemli aktörlerdendir. Bizler yerel yönetimler olarak yerel dinamiklerle kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerimiz ile diyalog halindeyiz. Onların görüş ve önerileri bizler için önemli. Malatya’da hep birlikte yaşıyoruz. Malatya’nın kalkınması, gelişmesi ve daha fazla hizmet alması Malatya’daki siyasi parti temsilcilerinin de görevi. İllerimizin gelişmesi ve kalkınması ülkemizin daha güçlü olması demektir. Ülkemiz bir yandan Suriye’de terör örgütleri ile mücadele ederken, içeride de FETÖ yapılanması ile mücadele edilmektedir. Bu terör örgütleri ile mücadele ederken aslında onları oluşturan, onları ekonomik olarak destekleyen yapılarla da mücadele ediyoruz. Biz ne kadar güçlü olursak, ülkemiz ve ordumuz o kadar güçlü olur. Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.



Ziyaret sırasında Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a Osmanlı Tuğrası’nın yer aldığı bir tablo hediye etti.

