''SİYASETİ BELİRLERKEN DERNEKLERDEN FEYİZ ALMAMIZ GEREKİYOR”

Yeni Baskilliler Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır, dernek yöneticileri ile birlikte CHP Malatya İl Örgütü’nü ziyaret ederek yeniden İl Başkanlığına seçilen Enver Kiraz’ı tebrik etti. Burada konuşan Dernek Başkanı Mustafa Naci Yağır, “Enver Bey’e ve CHP’ye bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz. Malatya’ya ve ülkemize ciddi katkılar sunacaklarına inanıyoruz. Kendilerine güveniyoruz. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yöre dernekleri, köy dernekleri bizim açımızdan çok önemli. Kendi kültürünü, kendi geleneklerini yaşatmaları açısından büyükşehirlerin büyük binalarında bu kültürleri kaybetmemek açısından bu dernekler büyük bir rol üstleniyor. Tarihimize, geleneğimize kültürümüze sahip çıkmak çok önemli. Yeni Baskilliler Derneği de başarılı işler yapıyor. Yakından takip edip, izliyoruz. Baskil, Malatya’nın önemli bir parçası. Malatya’ya önemli kültürel, sosyal ve ekonomik değer sağlıyor. Aynı zamanda kayısı üretiminin önemli merkezlerinden birisi. İlk kayısının hasat edildiği bölgelerden birisi.

Bundan dolayı da Malatya’ya önemli katkılar sunuyor. Kayısı ile ilgili Malatya’nın yaşadığı sorunları en başta Baskilliler yaşıyor. Kayısı konusunda da önemli sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bir an önce çözülmesi, TARSİM’de ki bu adaletsizliğin düzelmesi noktasında bir kez daha yineliyoruz” şeklinde konuştu. Sivil Toplum Kuruluşlarının siyasi partilere yön vermesi gerektiğini aktaran Kiraz, “Malatya’da yaşayan gerek Baskilliler, gerek Adıyamanlılar, gerek diğer illerden gelen insanlar olsun Malatya'nın öz evlatlarıdır. Dolayısıyla biz sizleri doğum yeriniz Baskilli olarak görüyoruz ancak bir hemşehrimiz olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün kesimlerin bu ülkenin, yerli, milli unsuru olduğunu düşünüyoruz. Bizde bu ülkenin kurucu unsuru olarak, en milli, en yerli unsurlarından birisiyiz. Bu ülkenin bütünlüğü, manevi değerlerimizin ortaklaşması noktasında bir çaba içerisinde oluyoruz. Diğer noktadaki durumumuz ise elbette ki, vatandaşa iyi hizmet etmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sivil Toplum Örgütlerin siyasi partilere yön vermesi gerekiyor. Siyaseti belirlerken derneklerden feyiz almamız gerekiyor. Biz her zaman sizin görüşleriniz doğrultusunda siyasetimizi ve kendimizi şekillendirme çabası içerisinde olacağız. Sizin gibi kendi kültürünü yaşatmaya çalışan bütün yapıların, derneklerin emrinde olacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com