Sivaslılardan  MHP’ye ziyaret 

Ziyarette konuşan Sivaslılar Derneği Başkanı Polat, “MHP Malatya’da derneklerin, STK’ların ve vakıfların, umudu oldu. Bu süreçte göreve yeni gelen MHP İl Başkanı Bülent Avşar Bey’in gayretleri ve çabaları bizleri heyecanlandırmaktadır. Derneğim, yönetimim adına göstermiş olduğu yüksek performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Derneğimizin bazı sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “ Göreve geldiğimiz günden bu yana, STK’ların, derneklerin, vakıfların, kanaat önderlerin görüşlerini önemsediğimizi belirtmiştik. Buradan gelen görüşlerin her zaman MHP İl Teşkilatımızın yön pusulası olduğunu da belirtmiştik. ‘Sorunlarınız sorunlarımızdır’ düşüncesi ile ivedi olarak gerekli merciler ile görüşüp halletme yoluna gidiyoruz” diye konuştu.

